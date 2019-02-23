彎腰彎出問題 侯友宜急性背扭傷

2019-02-23 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市長侯友宜（中）春節期間到各地發福袋，頻頻彎腰下，間接造成背部拉傷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市長侯友宜腰傷復發，造成籌劃許久的「柯侯會」破局，原因出在每天忙著市政行程的侯友宜，一路帶傷持續跑行程，演變成急性背部扭傷。身為醫生的柯文哲說，人吃五穀雜糧有時候會生病，背部傷勢大概只能躺在床上，要好好休息。

農曆春節期間，侯友宜一路從蘆洲湧蓮寺參拜祈福暨發送福袋春聯，接連每天都有發送福袋行程，投注精力在市政的他，過年期間還到淡水輕軌視察、發送福袋，每天非公開行程也都前往捷運工地等地慰問發送福袋。

侯友宜上任後打出「行動治理」、「第一線市長」口號，許多行程都親自出席，就連汐止交通大打結，侯友宜都一大早便和各單位到場會勘，低溫特報期間的深夜還外出慰問街友，親自送上物資。

不過，春節期間發送福袋也讓侯友宜傷到腰。新北新聞局長蔣志薇說，侯市長在春節期間發福袋，過程中常需彎腰，上周六發福袋給小朋友們，彎腰時不小心拉傷，又到台南為謝龍介助選時遭推擠，造成傷勢惡化。

備受注目的「柯侯會」前一晚，侯友宜腰傷復發，緊急到醫院接受治療，連新北市局處首長春酒都缺席，幕僚們眼看市長腰傷加劇，立即研擬取消，並請副市長代替。

侯友宜昨早到醫院就診、打針，原仍盼能前往「柯侯會」會場與柯同台，但最後在醫師建議下取消行程，只能親自打給柯文哲致意。