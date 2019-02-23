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4月代言人破功！潘恒旭請不到鄧紫棋 原因竟是「不想花錢」

2019-02-23 20:28聯合新聞網 綜合報導

香港歌手鄧紫棋。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
香港歌手鄧紫棋。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
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高雄市政府推廣觀光，觀光局原本打算邀請鄧紫棋、林夕擔任3、4月觀光代言人，但日前卻傳出破功，改邀香港文化之父榮念曾。消息指出，觀光局長潘恒旭受訪時透露，主因是希望不花錢請代言人。

韓國瑜當選高雄市長後，多次喊話要讓「高雄發大財！」，把高雄打造成為全台首富，首要作為就是推廣觀光。今年起每個月都推出不同的觀光代言人，1月邀請白冰冰、2月找來陳文茜。至於3、4月原定調為「香港月」，市府事前放出風聲，打算邀請歌手鄧紫棋、填詞人林夕擔任代言人。不過上月中旬鄧紫棋的經紀人否認這項傳言，表示「真的沒有收到消息！」；至於曾批韓國瑜是「直銷騙子」的林夕，也沒下文。

根據「自由時報」報導，高雄市觀光局長潘恒旭昨（22日）接受快樂聯播網訪問時表示，原本計畫邀請林夕，但是後來有人建言蓬萊祖師級的香港文化之父榮念曾更適合，所以才改推榮念曾為3月份觀光代言人。

潘恒旭也解釋，因為鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花一筆錢，而市府一開始的策略就是希望不花錢就能請到代言人。他還強調，市府可以提供其他的資源交換或幫助，然而「需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係。」

潘恒旭補充，高雄市4月辦全中運，將邀請世界桌球冠軍莊智淵。至於接下來的代言人安排，5月是鳳山高中畢業的林宥嘉；6月是yahoo虛擬偶像虎妮；7月邀請史努比和荒謬大師沈玉琳；8月有最美麗的歐巴桑陳美鳳和藍心湄；9月是鐵獅玉玲瓏許效舜和澎恰恰。其中，沈玉琳將邀請飄向北方的作詞者黃明志改編一首歌叫做「改變高雄」。

高雄市觀光局長潘恒旭日前受訪時透露，請不到鄧紫琪當代言人，主因是不想花錢。 聯合...
高雄市觀光局長潘恒旭日前受訪時透露，請不到鄧紫琪當代言人，主因是不想花錢。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
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