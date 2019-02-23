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【重磅快評】平台只是民進黨的一塊遮羞布

登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

柯文哲晚間出訪以色列 取經資安產創

2019-02-23 13:51中央社 台北23日電

柯文哲1月透露將出訪以色列。 記者許正宏／攝影
柯文哲1月透露將出訪以色列。 記者許正宏／攝影
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台北市長柯文哲今天晚間將搭機飛往以色列參加全球市長會議，將參訪自動車企業Mobileye，並交流資訊安全、產業創新等議題，也預計與有國防背景的議員會面。

柯文哲上午與新北市副市長陳純敬前往八斗子車站騎深澳鐵道自行車後談到是否有特別為出訪準備時說，早就準備好了。

柯文哲1月透露將出訪以色列，「看看小國在這麼惡劣的環境怎麼活得好好的」，預計待4天，預定台灣時間27日返台。

柯文哲以色列
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