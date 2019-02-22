雙北論壇 聚焦柯侯會春遊鐵道自行車

2019-02-22 16:33 中央社 新北22日電



雙北論壇23日登場，新北市長侯友宜表示，交通、民生、產業議題亟需共同解決。市府研考會強調，不公布論壇細項，將聚焦在市長侯友宜與台北市長柯文哲騎鐵道自行車，體驗觀光。

雙北合作交流平台108年度市長層級會議，23日將在新北市瑞芳高工行政大樓舉行，會議1小時不開放媒體採訪，新北市府希望聚集焦點在「柯侯會」的深澳鐵道自行車，雙方市長一起騎車踏青。

雙北合作交流平台共分為8大組，但討論主題在捷運環狀線今年通車議題、以及產業民生、教育文化、防災等4個方向，至於具體的討論細節，新北市府研考會說，因為與台北市府達成共識，不對外透露內容。

侯友宜今天上午在市議會受訪時只表示大方向，他說，不管在交通捷運路網擴建、產業、民生安全用水、科技、教育、文化，與柯文哲都有共同的看法，有許多項目亟待解決。

侯友宜說，捷運汐止民生線也希望加速推動，環境影響評估與綜合規劃同步進行，他說，許多事情由首長裁決指示，會加速效率。柯文哲對他非常有誠意及善意，希望明天與柯文哲見面時，能有具體的成效，兩市市長攜手合作，解決所有的問題。

至於哪些的議題希望有共同成效，市府新聞局、研考會在媒體追蹤一個多星期後，仍很保密低調。研考會官員下午已經前往瑞芳高工布置論壇場地。

至於公開的行程包括，兩市市長致詞與交換禮物、接受聯訪、侯友宜邀柯文哲及雙方市府團隊，一同前往八斗子站共騎深澳鐵道自行車，體驗青春山海線的明媚風光。