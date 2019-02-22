徐耀昌拜訪盧秀燕 建議區域治理平台納雲林縣

2019-02-22 13:51 中央社 台中22日電



台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照／記者洪敬浤攝影 分享 facebook 對於苗栗縣長徐耀昌今天率團參訪台中市政府時建議，將雲林縣納入中部縣市區域治理平台，台中市長盧秀燕表示，不只雲林縣，如果嘉義市或新竹縣也歡迎納入，大家團結力量大。

在前台中市長林佳龍任內建置中、彰、投、苗區域治理平台，4縣市定期開會提出建議事項，由林佳龍在行政院會中代為向中央說明及爭取。徐耀昌上午率團參訪台中市政府，由盧秀燕與台中市副市長楊瓊瓔代表接待，過程中建議中部縣市治理平台納入雲林縣。

徐耀昌表示，中部縣市要做有效整合，因為中部區域治理平台當時由林佳龍搭起橋梁，希望這次能將雲林縣納入，台中市具有領頭羊優勢，盼由盧秀燕來整合，之後就可以推動很多議題。

盧秀燕指出，除了中彰投苗等縣市外，納入雲林縣，擴大中部治理的範圍，團結力量大，所以未來台中市會加強連繫，包括空污整治、經濟發展及交通建設聯結等議題，都是中部地區要團結的地方，過去中部地區被漠視，希望中央政府對中部5縣市更加重視。未來不管是預算補助、建設補助或關愛眼神，都能更加照顧中部5縣市。

盧秀燕表示，由於只有她是直轄市長可以列席行政院會，未來她會為中部縣市更加發聲。台中市跟周遭縣市都是夥伴關係，所以她請楊瓊瓔分別拜訪各縣市，從苗栗縣、南投縣、彰化縣，一直到雲林縣，這些縣市首長過去都是立法院老同事，大家感情很好，於公於私，都會更密切的合作。

除了中彰投苗雲等5縣市之外，盧秀燕強調，現在嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科也都是國民黨籍，如果可以一起納入，團結力量更大，也會邀請加入治理平台的意願。