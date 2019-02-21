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盤點韓國瑜上任後「14大謊言」 名作家籲調查檢討

2019-02-21 20:58聯合新聞網 綜合報導

示意圖。知名作家苦苓近日在臉書PO文，細數高雄市府團隊上任後的14個謊言，呼籲市...
示意圖。知名作家苦苓近日在臉書PO文，細數高雄市府團隊上任後的14個謊言，呼籲市長韓國瑜好好調查、檢討。圖／聯合報系資料照
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高雄市新舊任政府團隊交接以來風波不斷，作家苦苓近日更連續2天在臉書發文，披露高市長韓國瑜團隊上任後的「14個謊言」，直指其團隊中有人好大喜功、操之過急、瞞上欺下才會衍生種種「誤會」，並於文末建議韓國瑜應好好調查、檢討與反省。此文今（21）日上午被轉發到PTT後，隨即引發網友正反論戰，至今已累積1000多則留言。

苦苓認為高市府團隊惹議絕非空穴來風，他細數韓國瑜團隊的「謊言」，包括高雄市接二連三對外宣稱要舉辦F1賽車及賽馬，事實上，不僅F1賽車主辦單位表示「沒有人來連絡」，就連香港馬會也表明雙方並無接觸，「只是馬會的前任會員訪台，就被市府新聞單位誤導為雙方欲談合作」。

日前高市觀光局為促進高雄旅遊人潮，主打「名人紀念日」，表彰對高雄有記憶及重要影響力的知名人士。對此，苦苓則打臉高市府，「要辦鄧麗君紀念日與余光中紀念日，卻完全沒有事先知會家人、遺孀」。此外，市府宣稱四月份城市代言人為鄧紫棋，卻也因未和對方經紀人洽談而開天窗，「後來任達華來了，韓市長才明白有經紀人的藝人是不能隨便免費擔任代言人的」。

韓市長上任後，力邀各大企業來高雄投資，外界也廣傳「義联（義大世界）要來高雄投資四百億」，對此苦苓駁斥，「其實義聯的工程早已進行好幾年了，根本不是新進的投資。」而郭台銘要來高雄投資800億的消息一出，也立刻遭本人公開否認。

再者，苦苓點出春節期間並非全台灣的遊客都跑到高雄，事實上高雄春節九天的遊客還不及台南五天的觀光人潮。而今年高雄燈會號稱參加人數極多、盛況空前，「實際上陳菊任內的幾次燈會人潮更甚，只是媒體沒有報導」。

他接著戳破「高市府訪馬來西亞遭中國打壓、消息外洩」一說，表示韓市長早已對外預告三月份要訪星馬，何來公務員洩密與打壓？更何況馬國政府也否認此事。最後，苦苓表示韓國瑜酒後指稱民進黨換了行政院長便要求他重寫前瞻建設計畫的公文，與事實不符，「韓國瑜既提不出公文證據，高市府也早已函覆一切依程序進行中」。

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