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苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

2019-02-21 17:40聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜（左）日前與作家苦苓（右）在電視節目上進行連線。 圖／聯合報系資料...
高雄市長韓國瑜（左）日前與作家苦苓（右）在電視節目上進行連線。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜以「貨出得去、人進得來，高雄發大財」口號，全力為高雄拚觀光和經濟，但知名作家苦苓在電視節目上吐苦水，他向韓國瑜抱怨高雄的騎樓被汽機車和商家的物品給占據，導致行人得走在馬路上和車輛爭道。面對苦苓連番的逼問，韓國瑜淡淡的用「一句話」來回應，讓現場來賓聽了忍不住笑了出來。

苦苓日前上三立電視「54新觀點」節目與韓國瑜連線訪談，他在節目中表示自己設籍高雄已經7年了，之前台北的友人南下高雄，苦苓帶朋友到住家附近的餐廳去用餐，卻因為騎樓被車輛和店家的物品占據，導致他們必須走到大馬路上。

苦苓在節目上秀出好幾張他家附近騎樓的照片，他抱怨有的被商家擺放桌椅營業，也有商家放置貨物，彷彿變成存貨的地方，還有些騎樓被幼兒園放置鞋櫃，甚至停放機車，讓他們無法通行。苦苓說連人行道也被當成停車場，甚至還堆放垃圾箱，讓台北來的友人看了驚訝的說「在高雄走路好可怕，必須要在馬路上與車爭道」，因此他認為如果遊客來高雄一定會認為高雄是不友善的城市。

苦苓表示，他曾打1999向高雄市政府反應，而得到的回應是環保局、警察局和衛生局都有前往勸導，只是這樣的亂象依然存在。面對苦苓的質問，韓國瑜也舉例表示自己曾到郊外上洗手間，裡頭髒亂讓他只能用「落荒而逃」來形容，更何況是觀光客來，因此市府會一點一滴地來改善得更好。

不過苦苓似乎對於這樣的答覆不是很滿意，便持續追問要多久才能改善？韓國瑜只淡淡的說「現在我們先瞭解完畢之後，現在我們不是在三堂會審，我們只是在意見交換，我希望您不要咄咄逼人」，此話一出引起現場來賓的大笑，苦苓也趕緊澄清自己沒有咄咄逼人。

韓國瑜也向苦苓保證「我能夠做的事情，你只要講出來，我會立案來進行瞭解跟調查」，他承諾只要能幫高雄市進步的，他都會去做。

韓國瑜苦苓
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