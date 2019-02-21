黃重諺酸韓土包子 蔡英文：他會適當處理

2019-02-21 03:01 台灣醒報 記者林意玲╱台北報導



針對總統府發言人黃重諺在臉書酸高雄市長韓國瑜在酒吧開直播說的話，是「喝醉的土包子」，蔡英文總統20日接受本報記者訪問時表示，這話是黃重諺說的，她已與黃溝通過，相信他會做適當處理。

針對韓國瑜在酒吧直播批評蔡英文總統的兩岸政策，黃重諺日前在臉書寫：「書法家，酒喝對了，可以寫成蘭亭集序。音樂家，酒喝對了，可以譜寫三號交響曲，把萊茵河變成樂章。但一般人，開車喝，會變成酒駕，成為萬民公敵。沒有內容的人，直播喝，胡言亂語就成為全部。土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子。」暗指韓國瑜「土包子喝醉」，只會變成「喝醉的土包子」。

對此，記者提問：「不知道發言人講話代表多少總統的意見，總統的發言人黃重諺針對韓國瑜直播暗指韓國瑜是『喝醉的土包子』。這是總統的風格嗎？他有多少的比例可以代表總統的意見？」

蔡總統回答說，「這件事情我也跟我的發言人溝通過，…話是他說的，後面要怎麼處理，相信他（黃）會做適當的處理。」

蔡總統是在總統府發表談話，回答媒體兩個問題後，就要結束談話。但是本報記者抗議蔡總統接受CNN訪問，這麼長的時間談問題，但面對國內媒體要採訪，卻都是由同一個媒體提問。

對此，發言人張惇涵立刻再開放一個題問，蔡英文也笑說，「好啦，來來來」。但等這個問題回答後，蔡總統臉色凝重，隨即轉頭離開迴廊。

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