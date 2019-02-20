綠營盼延續軌道建設 中市府：經費需中央協助

2019-02-20 20:17 中央社 台中20日電



台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照／記者洪敬浤攝影 分享 facebook

台中市議會民進黨團盼盧秀燕主導的台中市府延續推動軌道建設，包括捷運綠線延伸計畫與山手線。台中市政府新聞局長吳皇昇今天表示，經費需要中央協助。

台中市議會民進黨團指出，有關台中捷運綠線延伸彰化和大坑計畫，交通部於去年12月初發公文要求新市長上任後，重新提報交通部，確認新市府政策方向；但台中市長盧秀燕日前與市府交通局開會，只要求此案再研究，至今交通部尚未收到台中市關於綠線延伸案是否繼續推動的公文。

另外，民進黨團表示，台中缺乏東西向大眾運輸，山手線能透過串連既有山海線行程環線，拉近整個台中的距離，是城鄉區域均衡發展的關鍵。呼籲盧秀燕若有新主張，也應盡速按行政程序重新提報，以符合市民期待。

針對台中捷運綠線延伸計畫，吳皇昇說，台中市府交通局於107年12月4日接獲交通部公文，但去年12月25日盧秀燕就任後，因考量捷運綠線延伸彰化段會橫跨烏溪至彰化縣，決定將與彰化縣政府、交通部開會研商後，盡速依研商結果回覆交通部，以利加速審查，並期望中央能盡速核定辦理。

吳皇昇強調，地方許多建設及經費需要中央的大力協助，台中市府感謝民進黨團對此事的關心，還請黨團要協助督促中央支持。