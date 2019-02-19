台灣曾為「四小龍之首」？ 學者一張圖打臉：謠言

2019-02-19 21:25 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。高雄市長韓國瑜日前表示台灣曾為居亞洲四小龍之首，至今卻毫無進步「整整鬼混20多年」，引來學者發文反駁「四小龍之首」謠言。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜日前在產業論壇致詞，表示台灣曾位居亞洲四小龍之首，卻退步至今「整整鬼混20多年」，此言隨即引發軒然大波。「鬼混說」不僅遭財金專家謝金河打臉，「臺灣是辛苦調整20年」；清大榮譽教授李家同更發文痛批此舉「唱衰台灣」。今（19）日加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書貼出國內生產毛額（GDP）曲線圖，直言「臺灣從來不是四小龍之首」，一語道破「這為了意識形態而製造出的謠言」。

沈榮欽在臉書撰文表示，「台灣從過去的四小龍之首退步到今天的四小龍之尾」，這句話在學界已是常識，但至今卻仍被台灣媒體與政論節目以訛傳訛，更直言此話本身就是因意識形態而生的謠言。「先不論過去二十年，回溯到1960年起，臺灣就不曾是四小龍之首」。

沈榮欽接著貼出四小龍的GDP成長曲線圖，指出自1960年起，新加坡在早期超越香港後，四小龍的排名一直是星、港、臺、韓，從未變過。若再往前追溯，他以1950年為例，四小龍人均GDP分別為：臺灣924美元、韓國854美元、香港2218美元、新加坡2219美元，「台灣仍然只高於韓國」。綜覽1960年至2011年的經濟成長率，港、星、台、韓的平均個人所得成長率（PPP）為：5％、5％、6％、6％，臺灣雖略高於港、星，約與韓國並列，亦不能稱遙遙領先。

沈榮欽PO出四小龍的GDP曲線圖，直指1960年起，新加坡在早期超越香港後，四小龍的排名一直是星、港、台、韓，從未變過。圖擷自沈榮欽臉書 分享 facebook

沈榮欽認為促成經濟成長最重要的因素為資本累積，尤以實體與人力資本。談及與人力資本息息相關的教育，他例舉1986年，四小龍的中學入學率由高至低為韓（95％）、台（92％）、星（71％）、港（69％），台灣並非四小龍之首。反觀四小龍從1966年到1990年的總要素生產力年成長率，「港：2.3％、星：-0.3％、台：1.9％、韓：1.6％」，台灣同樣非居四國之冠。

沈榮欽強調「四小龍的經濟發展是20世紀的奇蹟，但台灣媒體與政治人物應避免過度歌頌」，況且台灣從來不是四小龍之首。對此，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪也在臉書發文表示，無論是「鬼混」或「調整」皆點出「臺灣經濟停滯不前」的殘酷事實。或許民粹政治人物擅以庶民語言溝通，但沈榮欽呼籲散布模稜兩可的語句，無助於良好政策的制定，正視資料的數字才是當務之急。