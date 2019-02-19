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韓國瑜批中央 侯友宜：我關心的是新北建設

2019-02-19 17:04中央社 新北19日電

高雄市長韓國瑜近來砲打中央，民進黨新北市黨部主委余天質疑韓國瑜是否是他喝醉酒在說醉話；新北市長侯友宜今天表示「我現在是新北市的市長，我關心的是新北市的建設」。

民進黨主席卓榮泰、余天及侯友宜等人今天都參加新北市議會民進黨團幹部交接儀式，媒體詢及韓國瑜近來砲打中央，認為台灣人對不起高雄人的看法時，余天表示，台灣人怎麼會對不起高雄？

余天說，是不是韓國瑜喝醉酒在說醉話，多喝酒就少講話，所有的預算都是高雄排第一，他反而擔心韓國瑜未來的施政，是否會對不起高雄，這才是重點。

同時也是三重立委補選參選人的余天在媒體追問下表示，這好像是韓國瑜在直播推銷酒吧文化時說的話，但喝酒了就應該去睡覺，不要再去講很多話，如果講錯話被攻擊也是應該的。韓國瑜等人最近都會來新北市為國民黨參選人鄭世維站台助選一事，余天表示，希望韓國瑜來一起炒熱選舉氣氛。

由於韓國瑜和侯友宜、台中市長盧秀燕曾在選舉中被形容「禿子、漢子、燕子」，因此，侯友宜被問到對韓國瑜批中央的意見時表示，很多事都要往前看，他從來不往後看，「我現在是新北市的市長，我關心的是新北市的建設」，希望大家合作治理，讓台灣能夠團結在一起，大家一起努力拚建設。

侯友宜談到國民黨總統初選規則時表示，希望用什麼方式都可以，只要大家願意遵守一個規則，而且這個規則是大家可以接受的，大家都會全力地支持。他也肯定鄭世維是個在三重深耕的好人才，希望大家多給他一點鼓勵支持，當選後為三重的市民來服務。

韓國瑜侯友宜
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