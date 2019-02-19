侯友宜盼預算快過 何博文：議會不搓湯圓

2019-02-19 15:16 中央社 新北19日電



新北市議會民進黨團今天進行新卸任幹部交接，市長侯友宜觀禮前籲議會盡快通過市府總預算案，但新任黨團總召何博文表示，府會絕對不是一家人，議會也不是搓湯圓的地方。

新北市議會今天進行民進黨團幹部交接儀式，侯友宜特別率所有局處首長列席觀禮，由於新北市政府今年的總預算案遲遲未通過議會審查，侯友宜接受媒體訪問時表示，預算是在去年編列的，照道理，議會應在去年12月31日前通過。

侯友宜表示，他在去年的12月25日上任後，預算還沒過，所以，他一直善盡市長的角色，極盡溝通之能事，希望府會共同合作，創造市民有感的政績，所以府會的合作那是必然而且是應該的。

民進黨團新任幹部分別是總召何博文、副總召賴秋媚、幹事長鍾宏仁、書記長周雅玲。侯友宜親切和民進黨團卸任總召李坤城及何博文相互擁抱及致賀。

何博文在黨主席卓榮泰到場監交下，從李坤城手中接下印信並致詞表示，今天是元宵節，湯圓可以多吃一點，但是新北市議會不是搓湯圓的地方，府會不是一家人，若府會是一家人，市民就會倒大楣。

何博文表示，黨團是忠誠的反對黨，對人民忠誠、對國家社會忠誠，但不是對執政黨忠誠，未來只要對新北市民、市政有利的建設，一定極力爭取，全力協助市府團隊；但是對市府節節高升的負債比例，也會嚴格把關，要把錢花在刀口上。

何博文說，台中市長盧秀燕對山手線等達新台幣3000億元的預算不積極且不努力爭取，他呼籲不分黨派一起努力，希望侯友宜積極爭取這3000億元運用到新北市。

何博文強調，期許經過民意的洗禮，處事圓融的侯友宜要做百分百的新北市長，新北市更不是任何總統大選的地盤、堡壘或基地，「朱規不一定要侯隨」，侯友宜已不是過去朱立倫市長時代的副市長，期待市府團隊要提出大破大立、大開大闔的新市政。