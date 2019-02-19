雙北論壇拚共榮 侯友宜、柯文哲將共乘鐵道自行車

2019-02-19 13:14 中央社 新北19日電



新北市議會民進黨團今進行幹部交接，新北市長侯友宜（右）、民進黨主席卓榮泰（左）等人都前往參加。聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影 分享 facebook

雙北論壇將於23日在新北市瑞芳舉行，新北市長侯友宜將與台北市長柯文哲共乘鐵道自行車。侯友宜表示，將與柯文哲攜手拚市政，在交通、安全、環保議題打造大台北一小時生活圈。

侯友宜今天參加萬里區野柳神明淨港活動受訪時表示，新北市周邊的城市一定要共同蓬勃發展，台北市、桃園、基隆、宜蘭都發展好，新北就一定好。

行之有年的雙北論壇，正式名稱為「雙北合作會議」，由雙北市府輪流主辦，今年由新北市舉辦，這也是侯友宜上任後，除行政院會以外，首次與柯文哲在論壇會面。

雙北論壇的溝通平台分為交通、產業民生、環境資源、都會發展、教育文化、防災、衛生社福、觀光文創等小組，由兩市的副市長召集研考單位展開幕僚作業。

今年雙方將先在瑞芳高工舉行室內會談，隨後轉往八斗子車站，侯友宜與柯文哲共乘深澳鐵道自行車，行銷東北角海岸觀光。

侯友宜今天表示，雙北合作希望以朋友身分水乳交融，以更開放的心胸接納對方。他說，雙北其實是共同生活圈，是共生共榮的城市，希望打造大台北一小時生活圈。

侯友宜表示，將與柯文哲討論交通、安全、資源分享及環保、科技、軌道建設議題，這些都與政治無關，希望為市民創造更多願景，解決問題。

侯友宜表示，私下與柯文哲有初步的想法，盼彼此間讓別人有機會能夠做好，也讓自己把工作推動好。「我們會極力地跟柯市長共同攜手合作，好好的拚市政。」讓雙北市民對首長的政績有感。

侯友宜說，雙北要急迫解決的問題很多，雙北是大台北地區最重要的中心，許多事情可互相支援。雙北有30多項共同合作的議題，將依照環境變化適度調整且積極達成，才是雙北市民之福。

在交通方面，雙北列管的合作項目包括兩市橋梁增設自行車道、耗資新台幣24億元的中正橋改建工程，及淡水河北側平面道路等。軌道建設方面，大台北捷運路網民生汐止線、萬大中和樹林線的擴建與合作。

教育議題今年新增天文資源合作交流方案、及經濟產業的擴大合作，都在新北市府內部研討與聚焦中。

除雙北合作，侯友宜說，新北市因地理位置關係，北北基宜桃等縣市的中心點剛好在新北市，新北市要發展一定要讓左右鄰居能蓬勃發展，才會帶動自己發展，所以大家要攜手合作。