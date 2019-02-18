老人健保補助 中市列優先施政

2019-02-18 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



台中市長盧秀燕回應國民黨議員，盡快恢復老人健保補助。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

台中市長盧秀燕選舉重要政見之一的「老人健保補助恢復」，因今年預算未納入恐跳票，藍營反彈，基層也憂心影響明年3月立委選情；盧秀燕昨與藍營議員面對面溝通近3小時，「談話會」上砲聲隆隆，最後達成共識將恢復老人健保補助列為優先政策，市府儘速在定期會提追加預算案。

台中市議會共65席，國民黨32位議員幾占半數；盧團隊執政第一次的臨時會召開在即，面對不少人對施政有意見，盧秀燕出面「滅火」。

因「恢復老人健保補助」是當初多數藍營議員為盧秀燕集體背書，議員痛批「如果不做，藍營議員與市府一起變詐騙集團」，國民黨團要求市府列「第一優先」，在馬上召開的臨時會就列入追加預算，否則將各案退回拒審。

盧秀燕表示，主計單位提醒須在會前60天提出，3月的臨時會恐已來不及，目前市府舉債空間有限，要全面執行福利項目確有困難，但一定會籌措財源努力找錢恢復老人健保補助；另也要求市府相關單位針對議員需要資料，透明公開解密，全部攤在陽光下。

國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯及議員也強烈要求盧團隊，應針對前市府的花博票務問題，還有德國一人公司海水採礦等案提出說明；議員李中等說，各項疑點重重，不可能改朝換代就一切歸零，還是要給市民交代，已提多項專案報告，要求市府說明。