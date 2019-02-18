愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39 聯合新聞網 綜合報導



女網友到愛河旁買了三杯飲料，看到價格後卻令她感嘆「難怪高雄發大財」。圖片來源／爆怨公社 分享 facebook

高雄市長韓國瑜上任後，力拼觀光經濟，一舉一動都成為焦點。近日，一名女網友在臉書表示，自己和友人到高雄愛河觀光，點了三杯飲料後卻發現價格驚人，讓她不禁在網路哀嘆，「難怪高雄發大財」。沒想到貼文一出，卻引來網友兩極評論。

女網友在《爆怨公社》貼出照片，她表示當天與友人到愛河旁觀光，總共點了三杯飲料，分別為：鳳梨冰茶130元、翠玉檸檬130元及拿鐵咖啡140元。女網友被當地的價格嚇到，忍不住發文抱怨「難怪高雄發大財」。

貼文一出卻引發各派網友論戰，有網友認為這樣的售價真的太貴了，「台北市都沒那麼貴」、「這個價錢也太嚇人了吧」、「一杯一百多，沒新鮮水果也沒裝飾，也太貴」，也有網友為店家平反，「愛河畔旁租金比較貴」、「愛河邊耶，不用租金和人力嗎？」、「咖啡店能看風景、聽歌，又有座位坐，本來價錢就會貴一點」。

部分網友也留言打臉原PO，「不會看價目表或問價格再買嗎？」、「看到價錢之後還買，然後再PO上網抱怨價錢？」、「其實你可以去旁邊，有兩家7-11比較便宜」，另外也有網友感嘆，現今的物價就是這麼驚人，「觀光區不管哪裡都是貴的吧」、「還好啊，星巴克也差不多」、「如果是餐廳內用都是這種價，走到哪裡都一樣」。

網友因貼文內容爭論不休，讓原PO也跳出來緩頰表示，「姊喝的是氣氛，別酸好嗎？我沒有嫌貴，風景很美的，促進經濟成長」，表明自己並非有意要指責高雄或店家，只是單純有感而發而已。