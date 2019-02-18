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網提罷免韓國瑜？ 潘恆旭：高雄人會捨不得

2019-02-18 15:17聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜人氣居高不下，網路上則各有韓粉、韓黑的支持與反對。圖／聯合報系資料...
高雄市長韓國瑜人氣居高不下，網路上則各有韓粉、韓黑的支持與反對。圖／聯合報系資料照片（記者謝梅芬／攝影）
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高雄市韓國瑜佔據網路聲量人氣王寶座已久，不料甫上任沒多久即有網友表示「高雄對韓的不滿日趨高漲」，認為高雄人民已明顯分為挺韓與不挺兩派，若提出罷免案應該可以成功超過門檻。

網友在PTT的政黑版發文，討論「罷免韓國瑜的成功性」。PO文者寫下韓當選後「高雄完全變成綜藝城市，文化越來越低俗、越來越傾中、爭議不斷」。他認為罷免案成案需要選舉人數的10%，約為二十多萬人，這個人數「只要動員應該可以輕鬆拿到」。並樂觀的推論「不滿韓國瑜的人越來越多，而且不滿的程度很高，估計應該能成功過25％門檻」。

這篇發文得到的回應不一，有人覺得可行「加油，我超想看罷免的」、「我同學也高雄人，每天罵的也是很兇」，有人認為剛上任就想罷免未免太早「你的感受我也有過，不過你要尊重高雄某些人的選擇」、「我韓黑綠粉，但別講瘋話好嗎。一個市長做不到半年就被罷免掉的話能看嗎」，也有韓國瑜的支持者表態「高雄人根本超愛他好嗎」，甚至呼籲「高雄人一起同心協力罷免韓市長，讓選總統」。

針對罷免韓國瑜的話題，「蘋果日報」報導高雄市觀光局長潘恆旭回應，他認為韓市長就職到目前為止「各項民調滿意度都很高」，依法罷免要等就職滿一年才能提出，以韓目前的滿意度「要連署都有困難」，而且「高雄人會捨不得罷免他」。

韓國瑜罷免高雄市
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