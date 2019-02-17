親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠續命？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
韓柯人氣紅不讓
政治
軍事
綜合

小學生霸凌事件 盧秀燕怒飆

2019-02-17 22:38聯合報 記者陳秋雲張明慧／台中報導

對「小學生打小學生」的霸凌事件，台中市長盧秀燕（中）在公開場合難得臉色嚴肅怒斥「...
對「小學生打小學生」的霸凌事件，台中市長盧秀燕（中）在公開場合難得臉色嚴肅怒斥「這辦的是什麼教育！」 記者陳秋雲／攝影
分享

台中驚傳國小校園發生小學生霸凌事件，有轉學生連續遭同學欺負，開學第一天就被打到腦震盪住院治療；自詡「媽媽市長」的盧秀燕昨天氣到連說4次「辦的是什麼樣的教育！」教育局長楊振昇強調，校園安全是擔任一校之長最重要責任，會列入年終考核，影響遴選與適任與否。

楊振昇局長說，所謂的「校安」，不只是師生管教或同學霸凌，範圍還包括實驗室管理、廁所安全等等，「沒有校安一切空談，學生學習也無法安心」，他要求校長和老師每天上班第一件事，就是確定校園安全與否。

據調查，這名國小轉學的王姓男生，去年才從雲林轉到台中就讀，上學期剛入學就發生悠遊卡被連偷5次，學期末還被同學抓傷臉頰，留下明顯傷痕，沒想到這學期開學第一天，又被隔壁班學生當人肉沙包，勾脖子、猛揍肚子、強推他頭部撞牆，最後被絆倒造成頭部撞擊地面，因腦震盪住院。

校方表示學校依規定通報教育局，並調查相關細節，對行為人及王姓轉學生進行輔導。但教育局長楊振昇昨天親自到學校召開個案會議，並探視孩童與家屬，認為學校通報與危機處理不夠周延。

楊振昇說，對此案相當遺憾與不捨，學校本應是最安全、接受教育的環境，沒有校安，學習無法受到應有保障，他強調「校園安全」是各校長最重要的事，會在校長會議與群組再三提醒叮嚀。

盧秀燕得知「小學生打小學生」、「且非第一次發生」，當場動怒「這學校辦的是什麼樣的教育？！」連說4次，表示會追查、追究到底，要教育局導正學校教育，更注重校園安全問題。

教育局盧秀燕霸凌
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

韓國瑜今住漁村 直播預告下次住「運將」家

2019-02-18 00:12

上海市台辦主任李文輝今會柯文哲

2019-02-18 00:11

看問題 ／校安失衡 關鍵在「用心」

2019-02-17 22:37

影╱市長你累了嗎？南北奔波輔選 韓國瑜鼻音重

2019-02-17 21:53

陳明通約不到盧秀燕談兩岸 盧：我不選總統不用急

2019-02-17 17:22

中菁會長交接 盧秀燕：市府對企業會多配合少干擾

2019-02-17 14:48

獲贈雍正一人治天下對聯 韓國瑜：「天下」即高雄

2019-02-17 14:35

霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

2019-02-17 13:41

宣傳高雄觀光 韓國瑜爆：過兩天還有超級巨星來

2019-02-17 13:26

桃園戀戀魯冰花客家藝文宴 鄭文燦：感謝鍾肇政

2019-02-17 13:24

區公所性騷擾課長被調職 韓國瑜：不是這樣就沒事

2019-02-17 13:16

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

2019-02-17 09:22

北台五縣市合作 拚「城市共好」

2019-02-17 00:33

高雄堀江商圈 成立占卜一條街

2019-02-17 00:12

視察土城醫院 侯友宜：拚年底營運

2019-02-16 23:47

陪妻上市場 黃偉哲互餵放閃

2019-02-16 23:01

候選人只會送面紙？超實用選舉贈品網大讚：想投他！

2018-11-09 20:00
看更多

熱門文章

朝野挺「軍紀操」磨練犯錯兵 鐵血陸戰營長翻身

2019-02-17 10:57

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

2019-02-17 15:49

霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

2019-02-17 13:41

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

2019-02-17 09:22

韓國瑜選總統？ 高雄天文宮今送雍正對聯：神明指示

2019-02-17 11:10

國軍將軍人數多 朝野立委提案要求國防部提縮減計畫

2019-02-17 08:13

採購66架F-16V戰機兼顧幻象機 立委要軍方說明

2019-02-17 06:23

民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46

孫大千：養人頭黨員大戶才要全黨員投票

2019-02-17 08:22

影╱立委戰火陳筱諭轟新潮流 勸「龍介叔」別誤台灣前程

2019-02-17 17:39

蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58

陳明通約不到盧秀燕談兩岸 盧：我不選總統不用急

2019-02-17 17:22

韓國瑜今到台南幫謝龍介站台！現場湧入萬名鄉親

2019-02-17 14:52

幫謝龍介總部成立站台 禿子漢子燕子今台南合體

2019-02-17 10:48

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55

柯自比雍正、韓國瑜像韋小寶？ 但這一點太不像

2019-02-17 08:00

影／韓國瑜陪柯呈枋黃昏市場拜票 韓粉快暴動

2019-02-17 18:18

憲兵升將官全擠202指揮部窄門 綠委籲審視憲兵價值

2019-02-17 08:11

影／立委補選韓流又燒 綠催中央多派「大人」來

2019-02-17 13:16

謝龍介韓國瑜當起型男大主廚 挽袖料理虱目魚

2019-02-17 15:11

憲兵保護台北的雲豹甲車隊 從陸軍戰備車輛調來的

2019-02-17 08:13

民進黨九合一慘敗延燒2020？農業縣市選情艱困

2019-02-17 12:43

宣傳高雄觀光 韓國瑜爆：過兩天還有超級巨星來

2019-02-17 13:26

議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36

區公所性騷擾課長被調職 韓國瑜：不是這樣就沒事

2019-02-17 13:16

疑不滿上尉領導 上士打頭踹尾被判刑

2019-02-17 13:56

陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10

交大、國防大合開學程 畢業任軍官月薪近5萬

2019-02-17 13:37

海軍潛艦耐航訓練已取消數年 綠委要求國防部改善

2019-02-17 08:11

物流取消假日服務衝擊農業 林佳龍：4業者維持假日配送

2019-02-17 18:28

影╱5市議員組帥哥美女麻豆助選 郭國文：暖流對抗韓流

2019-02-17 11:58

引頸期待高教機 別忘空軍T-34C初級教練機老矣

2019-02-17 04:08

23日邀禿子、漢子、燕子站台？鄭世維：3人都會來

2019-02-17 11:11

2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾

2019-02-17 21:57

候選人兼黨主席每月要募三千萬 王金平：這想法有創意

2019-02-17 15:12

回應選總統「to be or not to be」韓國瑜：開玩笑的

2019-02-17 11:58

自爆申請前瞻被要求重寫 韓國瑜質問中央：什麼意思？

2019-02-17 23:35

影╱市長你累了嗎？南北奔波輔選 韓國瑜鼻音重

2019-02-17 21:53

欠缺網紅特質 吳敦義轉換形象吃力

2019-02-17 11:05

獲贈雍正一人治天下對聯 韓國瑜：「天下」即高雄

2019-02-17 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top