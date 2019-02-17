小學生霸凌事件 盧秀燕怒飆

對「小學生打小學生」的霸凌事件，台中市長盧秀燕（中）在公開場合難得臉色嚴肅怒斥「這辦的是什麼教育！」 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

台中驚傳國小校園發生小學生霸凌事件，有轉學生連續遭同學欺負，開學第一天就被打到腦震盪住院治療；自詡「媽媽市長」的盧秀燕昨天氣到連說4次「辦的是什麼樣的教育！」教育局長楊振昇強調，校園安全是擔任一校之長最重要責任，會列入年終考核，影響遴選與適任與否。

楊振昇局長說，所謂的「校安」，不只是師生管教或同學霸凌，範圍還包括實驗室管理、廁所安全等等，「沒有校安一切空談，學生學習也無法安心」，他要求校長和老師每天上班第一件事，就是確定校園安全與否。

據調查，這名國小轉學的王姓男生，去年才從雲林轉到台中就讀，上學期剛入學就發生悠遊卡被連偷5次，學期末還被同學抓傷臉頰，留下明顯傷痕，沒想到這學期開學第一天，又被隔壁班學生當人肉沙包，勾脖子、猛揍肚子、強推他頭部撞牆，最後被絆倒造成頭部撞擊地面，因腦震盪住院。

校方表示學校依規定通報教育局，並調查相關細節，對行為人及王姓轉學生進行輔導。但教育局長楊振昇昨天親自到學校召開個案會議，並探視孩童與家屬，認為學校通報與危機處理不夠周延。

楊振昇說，對此案相當遺憾與不捨，學校本應是最安全、接受教育的環境，沒有校安，學習無法受到應有保障，他強調「校園安全」是各校長最重要的事，會在校長會議與群組再三提醒叮嚀。

盧秀燕得知「小學生打小學生」、「且非第一次發生」，當場動怒「這學校辦的是什麼樣的教育？！」連說4次，表示會追查、追究到底，要教育局導正學校教育，更注重校園安全問題。