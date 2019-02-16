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上海台辦主任訪台 見韓國瑜卡關

2019-02-16 01:05聯合報 記者魏莨伊／台北報導

上海台辦主任李文輝。 圖／聯合報系資料照片
上海台辦主任李文輝。 圖／聯合報系資料照片
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大陸上海市台灣事務辦公室主任李文輝今來台參加台北燈會，台北市政府申請的七天行程，包含前往中南部縣市，但陸委會不同意，李文輝此行將無法與高雄市長韓國瑜會面。柯文哲昨說，在某個程度上，台灣跟大陸兩邊還是互相出招。

李文輝去年曾來台出席「雙城論壇」，時隔不到兩個月，再度受北市府邀請來台參加「台北燈會」為上海捐的花燈點燈。

陸委會已同意李等人今起到十九日在北市參加台北燈會，北市府原提出申請行程有七天，後續還有到中南部縣市，欲安排李與韓國瑜會面，但陸委會不同意。

北市韓國瑜燈會陸委會雙城論壇
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