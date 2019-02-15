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韓國瑜超怕韓冰生氣 李佳芬爆料：他還尊稱兒子「老闆」

2019-02-15 13:08聯合新聞網 綜合報導

李佳芬（左）上節目《大雲時堂》接受主持人李四端專訪。 圖擷自YouTube
李佳芬（左）上節目《大雲時堂》接受主持人李四端專訪。 圖擷自YouTube
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高雄市韓國瑜家庭生活成民眾熱議話題，夫人李佳芬日前上節目專訪，透露韓國瑜很怕韓冰生氣，日常生活中還會稱兒子韓天「老闆」，李佳芬還撂下狠話，如果韓國瑜忙到連家庭都不要「我也不要你了」。

國民黨高雄市長韓國瑜選舉期間，在鳳山舉辦超級星期六造勢晚會，韓國瑜小兒子韓天戴口...
國民黨高雄市長韓國瑜選舉期間，在鳳山舉辦超級星期六造勢晚會，韓國瑜小兒子韓天戴口罩低調出現在後台。記者劉學聖／攝影
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李佳芬上節目《大雲時堂》專訪，爆料韓國瑜競選國民黨黨主席時，向韓冰稱人手足夠，但其實根本沒人，去年競選高雄市長時，韓冰便不再相信父親說詞，遠從加拿大回台協助。

李佳芬說，高雄市長選戰初期，韓國瑜在台北並無辦公室，只能流連在各處飯店和咖啡廳，東西搬來搬去，韓冰回台後才決定租辦公室，選戰期間韓冰也點出一些想法，讓韓國瑜驚覺韓冰已經不是「小女生」了。

李佳芬表示，韓國瑜相當害怕孩子生氣，不但不敢跟韓冰吵架，還尊稱韓天「老闆」，有次李佳芬問韓天「你是爸爸的老闆，那誰是你老闆」，沒想到韓天回答「是媽媽」，讓夫妻倆人好氣又好笑。

李佳芬稱，韓國瑜以前相當傳統，不懂得如何做父親，得請李佳芬指導，遇到教育問題時，李佳芬還會直接嗆「這位家長請你閉嘴走開」，直到三個孩子逐漸長大，韓國瑜才知道如何享受親情與親子關係。

李佳芬回憶，父親李日貴擔任雲林縣議員期間，不但一定會回家吃午餐，外出也會找電話打回家告知目前所在位置，不讓家人擔心，李佳芬也讓三個孩子養成一樣的習慣。

李佳芬認為，不管父母再怎麼忙，家庭是最重要的，她也以同樣標準要求韓國瑜，還撂下狠話「如果你忙到連這個家庭都不要，我也不要你了」，希望韓國瑜擔任高雄市長期間，也別忘了身為「先生」的角色。

高雄市長夫人李佳芬。記者王昭月／攝影
高雄市長夫人李佳芬。記者王昭月／攝影
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韓國瑜李佳芬高雄市韓冰國民黨
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