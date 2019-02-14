韓國瑜再拋新點子 將推「算命觀光」

昨天西洋情人節，高市觀光局舉辦「永浴愛河」活動，男生跳完愛河後，回到跳水台跟女友求婚。 記者劉星君／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨再拋出觀光新點子，他表示，高市將發展「算命觀光」，下個月將找100家厲害的算命館，歡迎喜歡算命的海外華人到高雄發展「算命觀光」。

韓國瑜昨出席佛光山活動後表示，不少華人喜歡算命，高雄將發展「算命觀光」，藉命理風水、易經八卦推展觀光，行銷內容由旅行社及觀光局對外宣布，歡迎喜歡算命的海外華人來高雄。媒體追問韓國瑜自己有沒有算過命，韓答說「很少、很少」。

昨天是西洋情人節，高市府觀光局在13點14分，象徵「一生一世」的浪漫時刻，舉辦「永浴愛河」跳愛河活動，觀光局長潘恒旭化身邱比特，有25人報名，年紀最大的68歲，最年輕的20歲，有結婚30多年的老夫老妻，也有交往10個月的小情侶，在「墜入愛河」前，大聲跟情人、妻子告白。

住在加拿大溫哥華回台灣過年的劉先生是高雄女婿，他從網路獲悉活動，請家人報名，在跳愛河前跟妻子告白「愛你一生一世」，還不忘跟韓國瑜表白，高喊希望全球韓粉一起串連「挺韓總、愛佳芬、護韓冰」。

結婚12年，有3個寶貝女兒的林姓夫妻，林先生報名跳愛河，要藉此證明對老婆的愛，跟老婆一起永浴愛河。林太太笑說，「要跟先生約定下輩子繼續相伴」。

高雄15家飯店在愛河LOVE地標前展示情人節套餐，業者以精彩上菜秀，秀出主廚精心製作的愛情套餐。福容大飯店廚藝總監阿基師也與潘恒旭一同示範製作「愛情韓式肉燥飯」，歡迎遊客來高雄享受愛之旅 。