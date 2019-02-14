親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

中火4號機組 盧秀燕行政院會爭取除役

2019-02-14 17:40中央社 台中14日電

台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
分享
台中市長盧秀燕今天列席行政院會時再度發言爭取台中火力發電廠4號機組除役，希望儘速拍板定案。市府表示，行政院長蘇貞昌則指示經濟部與縣市政府一起努力減低空污

盧秀燕就任後力爭台中火力發電廠4號機組除役，經濟部長沈榮津更於12日親自到台中市政府與盧秀燕就此議題會談，對於經濟部希望以停役方式調配，但盧秀燕堅持，4號機組一定要除役。

盧秀燕在院會中表示，感謝行政院長蘇貞昌關心台中空污與中火的問題，經濟部在春節開工第二天就到市府進行中火機組協商。中火扮演全台灣最大發電廠的角色，發電量比核一、核二加核三來得大。由於中火10部燃煤機組都是20、30年以上老舊機組，製造空污可想而知。

盧秀燕指出，台電從107年到今年，陸續有大林、通霄、林口共5部機組上線發電，中火扮演全國供電政策任務可以退場。根據計算，中火10部機組中至少可讓4部機組退場，但市府考慮政府發電與工商發展須循序漸進，因此先要求讓4號機組除役，這不會影響供電情形。

盧秀燕認為，台電將在9月投入20億元更新中火4號機組空污設備，與其花20億元但效果差，加上其他電廠機組陸續上線，可進行替代工作，4號機組應適當退場，還可省下更新設備經費。市府與經濟部等中央單位協商後，台電答應將市府意見帶回討論，「革命尚未成功，雙方繼續努力！」

對此，蘇貞昌隨後表示，穩定供電，持續減低空污，讓環境更好，這些都是政府的責任。請經濟部、縣市政府持續努力，一起實現目標。

盧秀燕經濟空污
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

墜愛河 韓粉跟韓國瑜表白「挺韓總、愛佳芬、護韓冰」

2019-02-14 15:52

侯友宜爭基層警消人事預算 指「財政收支劃分法」不公

2019-02-14 14:15

柯文哲：統獨是假議題 卻幾乎要把台灣搞垮了

2019-02-14 12:58

盧秀燕：新機組上線 中火供電可逐步退場

2019-02-14 11:30

重申「我不是西瓜」 黃偉哲：上任後一直在危機處理

2019-02-14 09:52

韓國瑜拋「你儂我儂」兩岸論述 黃偉哲：新通關密語？

2019-02-14 09:30

市長夫人都哭了！陳佩琪因遭潑糞水哽咽 佳芬姊被這事催淚

2019-02-14 09:00

韓國瑜拋兩岸你儂我儂 嗆蔡總統不負責任

2019-02-14 00:40

觀察站／比賽正要開始…韓龜柯兔誰勝出？

2019-02-14 00:35

統獨假議題！ 柯文哲：「國家」兩字就解決

2019-02-14 00:21

總統府籲韓國瑜「專心市政」 蔡總統酸「我賣出農產品創新高」

2019-02-14 00:16

市府公文流程繁瑣 侯友宜：4個月內簡化

2019-02-13 23:21

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

愛情摩天輪 韓國瑜：七賢橋旁不錯

2019-02-13 23:20

柯文哲：台灣不能永遠停在攤販經濟

2019-02-13 23:17

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

影／韓國瑜要蓋愛情橋 林明溱：南投早就蓋好了

2019-02-13 17:45

李登輝讚柯媽媽 柯文哲：「廢話！當然教得很好」

2019-02-13 17:37

談4年從政心得 柯文哲笑稱：重學怎麼辨別謊話

2019-02-13 16:59

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

王鴻薇要國民黨徴召韓國瑜參選總統 韓：她故意開玩笑

2019-02-13 16:26

用「你儂我儂」比喻兩岸 韓國瑜：區隔嚴肅和情感心理

2019-02-13 16:07

政見跳票？中市府：籌財源 老人健保補助一定恢復

2019-02-13 15:45

韓國瑜稱兩岸關係你儂我儂 柯文哲吐槽：哪有可能！

2019-02-13 14:31

韓國瑜搭機鳥瞰愛河 愛情摩天輪鎖定6地

2019-02-13 14:11

影／從空中看高雄 韓國瑜視察愛河流域

2019-02-13 13:53

搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳

2019-02-13 13:13

豬年大發 盧秀燕自爆春節9天胖2公斤

2019-02-10 22:16

百餘台商訪中市 有人馬上承諾投資億元

2019-02-10 16:58

旗津賣一盤鳳螺500被嫌貴？台中業者：一斤600是行情

2019-02-10 13:32

燕子迎春 盧秀燕邀上百台商訪台中

2019-02-10 13:30

柯文哲韓國瑜聲量變化 網溫：粉黑互槓也常帶動網路聲量

2019-02-10 13:28

過年拚聲量！蔡英文、柯文哲好忙 仍不敵放假的韓國瑜

2019-02-10 13:27

清水祖師今天佛誕 黃偉哲捧神尊過爐火

2019-02-10 12:27

會送柯文哲手表？王世堅：over my dead body

2019-02-10 12:25

送表大揭密！ 王世堅：因為收到韓冰的巧克力

2019-02-10 12:15

王世堅送父女表 韓國瑜：他真是非常有感情的議員

2019-02-10 12:12

韓國瑜出國度假網路聲量仍第一 專家：龜息大法話題足

2019-02-10 12:05

過年柯文哲蔡英文拚直播 網路聲量還是輸出國的韓國瑜

2019-02-10 12:03
看更多

熱門文章

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

「小段，你在放屁」 蘇治芬為跑票案怒嗆段宜康

2019-02-14 11:16

台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

2019-02-14 15:03

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

2019-02-14 08:00

市長夫人都哭了！陳佩琪因遭潑糞水哽咽 佳芬姊被這事催淚

2019-02-14 09:00

孫大千：換柱事件掛嘴上 為洪秀柱？還是自己？

2019-02-14 11:45

藍營天王重提「換柱」 孫大千：年輕世代不關心

2019-02-14 11:14

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

歷任民選總統 沒去過大陸只有他1人

2019-02-14 16:40

蘇揆慶外銷創新高 韓國瑜：很多農漁民說賺不到錢

2019-02-14 11:49

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

重申「我不是西瓜」 黃偉哲：上任後一直在危機處理

2019-02-14 09:52

高市又一「挺韓」戰將要投入旗美區立委選戰

2019-02-14 13:57

是否參選總統 吳敦義：我準備了30幾年

2019-02-14 10:54

認定管中閔違法兼職 監院：請管校長處理管教授

2019-02-14 11:57

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

觀察站／比賽正要開始…韓龜柯兔誰勝出？

2019-02-14 00:35

綠擬延長赴陸管制 蔡正元：蔡英文連任最後稻草

2019-02-14 12:06

韓國瑜拋兩岸你儂我儂 嗆蔡總統不負責任

2019-02-14 00:40

【重磅快評】不爽韓國瑜 小英禁止想想阿才換手抓癢？

2019-02-14 11:46

警力太多財政難負荷 黃偉哲建議：別考用這麼多警察

2019-02-14 15:02

情人節丁丁秀32年結婚照 網友讚：郎才女貌

2019-02-14 12:30

國叫中華民國家叫台灣 羅智強：馬英九2011就說了

2019-02-14 15:00

憲兵少校營內酒醉失控 被上校隊長當場壓制

2019-02-14 16:51

【即時短評】華航機師罷工政府荒腔走板 誰是豬隊友？

2019-02-14 12:55

退休高官管制赴陸 葉毓蘭：民進黨有種向中國宣戰吧

2019-02-14 14:07

綠委憂心 5地雷恐傷選情

2019-02-14 00:11

高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30

銓敘部通過 墜機護理師獲最高撫卹

2019-02-14 00:28

【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02

劍指馬吳？退休高官管制赴陸 綠列優先法案

2019-02-14 00:24

解析AIT反台獨公投 蔡丁貴：因衝擊民進黨2020選情

2019-02-14 09:41

統獨假議題！ 柯文哲：「國家」兩字就解決

2019-02-14 00:21

蘇治芬「放屁說」槓上段宜康 地方黨部：跑票就是開除

2019-02-14 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top