中火4號機組 盧秀燕行政院會爭取除役

2019-02-14 17:40 中央社 台中14日電



台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 台中市長盧秀燕今天列席行政院會時再度發言爭取台中火力發電廠4號機組除役，希望儘速拍板定案。市府表示，行政院長蘇貞昌則指示經濟部與縣市政府一起努力減低空污。

盧秀燕就任後力爭台中火力發電廠4號機組除役，經濟部長沈榮津更於12日親自到台中市政府與盧秀燕就此議題會談，對於經濟部希望以停役方式調配，但盧秀燕堅持，4號機組一定要除役。

盧秀燕在院會中表示，感謝行政院長蘇貞昌關心台中空污與中火的問題，經濟部在春節開工第二天就到市府進行中火機組協商。中火扮演全台灣最大發電廠的角色，發電量比核一、核二加核三來得大。由於中火10部燃煤機組都是20、30年以上老舊機組，製造空污可想而知。

盧秀燕指出，台電從107年到今年，陸續有大林、通霄、林口共5部機組上線發電，中火扮演全國供電政策任務可以退場。根據計算，中火10部機組中至少可讓4部機組退場，但市府考慮政府發電與工商發展須循序漸進，因此先要求讓4號機組除役，這不會影響供電情形。

盧秀燕認為，台電將在9月投入20億元更新中火4號機組空污設備，與其花20億元但效果差，加上其他電廠機組陸續上線，可進行替代工作，4號機組應適當退場，還可省下更新設備經費。市府與經濟部等中央單位協商後，台電答應將市府意見帶回討論，「革命尚未成功，雙方繼續努力！」

對此，蘇貞昌隨後表示，穩定供電，持續減低空污，讓環境更好，這些都是政府的責任。請經濟部、縣市政府持續努力，一起實現目標。