高市拚經濟 韓國瑜：允當協助者為企業做牛馬

2019-02-14 17:49 中央社 高雄14日電



高雄市長韓國瑜今天指出，市府無法為企業找訂單、降低成本，不過願意當企業的協助者，為359行業做牛做馬。

「2019南方崛起 創富高雄產業論壇」在高雄市漢來飯店舉行，韓國瑜對與會的企業代表做了上述表示。

韓國瑜指出，昨晚到台北向20幾家企業說明高雄市的投資環境，很多企業希望他說清楚高雄的環境；不過他簡單向業者說「視政治人物如何看待自己」，他以金字塔做比喻，政治人物坐在頂端，什麼事情都管，很容易作威作福；不過高雄要以倒金字塔視之，市府在最下面，要服務359行，市府做企業協助者並做牛做馬。

他指出，政府不會幫業者降低成本或找訂單，但可當企業的好友，協助解決疑難雜症問題，稅賦就能增加。

韓國瑜說，有些政治人物搞不清楚自己的角色，把自己變得無限大，對政治、社會等一致性的角色看不清楚；他說高雄市會從市長開始做起，用服務的精神，相信會影響處長、科長及股長，他說高雄市要改變風氣讓商人願來此投資。

他說，最怕搞不清自己的角色，如果有人像蒙面大盜跳出來說此路為我開，若從此路走請留買路錢，政府官員如果也有這樣的心態，那怎麼得了。

他指出，期盼未來大家重新開始，高市府也要用服務的角色，盼各行各業往前衝。（編輯：陳俊碩）