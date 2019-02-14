觀察站／比賽正要開始…韓龜柯兔誰勝出？

2019-02-14 00:35 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林政忠



韓流進逼的危機感，讓柯文哲（右圖，蘇健忠攝影）不僅要加速超車，更開始對韓國瑜（左圖，劉學聖攝影）設下重重路障。 分享 facebook 高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲目前的競合關係，宛如寓言故事的「龜兔賽跑」。擅長龜息大法的韓國瑜後來居上，動如脫兔的柯文哲驚醒直追；韓流進逼的危機感，讓柯文哲不僅要加速超車，更開始對韓國瑜設下重重路障，避免重演龜兔賽跑的結局。

網路聲量已成為政治分量的指標，柯文哲無疑是台灣政治網紅的鼻祖，從二○一四年引領風騷至今已出現重大變化。柯團隊指出，發燒話題大約可在網路延燒三至五天，重大事件則可持續熱度約兩周，但從去年九合一選舉前一個多月，柯文哲就發現，韓國瑜的網路聲量已超越他，韓流一直保持領先至今約四個月。

為了搶救流失的網路聲量，柯文哲特別設計在過年期間與各大網紅合體，沒想到招式用老，從除夕拚命搞笑的柯文哲，網路聲量竟比不過出國度假練龜息大法的韓國瑜。

柯文哲大數據團隊緊盯韓國瑜網路聲量，柯文哲甚至以「極端政治」形容韓流風暴。柯核心幕僚坦言，不僅網路聲量被超車，連新聞媒體近來的報導量，韓國瑜都超過柯文哲的三倍；柯從一開始遙遙領先，讓對手看不到車尾燈，如今柯流落後韓流，這是不爭的事實。

三月起，柯文哲和韓國瑜陸續訪美，這是一道分水嶺，柯文哲必須設法在訪美前拉近差距，才不會到美國還是在討論韓國瑜；特別是，六月是柯文哲設定挑戰大位的觀察點，如果聲勢一直落後韓國瑜，柯要如何挑戰二○二○？

柯文哲正在加速衝刺，在陸戰上，本周起將陸續和台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜同台同框；在空戰上，柯試圖重新掌握城市發展、兩岸論述的話語權，從「友韓」變成「打韓」，柯先暗諷台北不要發展高雄的「攤販經濟」，他昨天更大酸韓國瑜的兩岸論述。

四年前，柯文哲以龜兔賽跑的故事形容藍綠競爭。他說，「民進黨有點像那隻兔子，心裡想著只要國民黨繼續爛，我就贏他了。」

如今，「南韓北柯」像是另一則龜兔賽跑的故事，韓流聲勢從南往北逼近，柯文哲緊盯著韓國瑜；比賽才正要開始，兩人較勁意味只會愈來愈濃，好兄弟恐怕變成假想敵。