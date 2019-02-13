愛情摩天輪 韓國瑜：七賢橋旁不錯

高雄市長韓國瑜昨天搭直升機空中視察愛河，透露愛情摩天輪已找到6個參考地點。 圖／高市府提供 分享 facebook

高市長韓國瑜拚觀光，昨天搭直升機空中視察愛河流域，並透露愛情摩天輪已找到6個地點要作土壤安全研究，七賢橋旁邊是不錯的選擇。韓國瑜也強調，空中看空汙更清楚，將是施政重點。

韓國瑜說，愛河從空中鳥瞰很漂亮、景觀也很漂亮，有人建議在愛河上建愛情之橋，讓情侶製造浪漫、永恆回憶；至於愛情摩天輪的具體地點，韓原想保密，但被追問後透露，「七賢橋旁那個點不錯」，目前已有很多企業來接觸、表達投資意願。

今天是西洋情人節，高雄市觀光局將在愛河邊舉辦「愛情產業鏈-永浴愛河」活動，有25位男士要「墜入愛河」向另一半表達愛意。觀光局長潘恒旭昨天說，預計3月初跟星級飯店合作打造亞洲訂婚、求婚之都在高雄，推出「山盟海誓」陸海空之旅，陸就是跑車、香車美人，海就是遊艇，空就是搭直升機。

另外，勞工局訓練就業中心表示，市府力推觀光，相關行業人力需求跟著增加，部分餐飲服務業者願意拉高薪資，吸引優質人才或北漂青年返鄉服務，2月16日的大型徵才就有廠商開出店長月薪60K到150K的高薪，是過去比較少見的現象。

高雄市長韓國瑜昨天搭直升機空中視察愛河，透露愛情摩天輪已找到6個參考地點。 圖／高市府提供 分享 facebook

韓國瑜昨也順道檢視愛河的環境保護、水利資源情況、開發價值等。水利局長李戎威說，因愛河上游汙水下水道系統還沒完成，上游仍呈現嚴重汙染，會開始針對上游仁武地區加強汙水下水道建設，並及早完成。

「本來想好好看一下愛河，但對空汙嚇了一跳。」韓國瑜說，從空中看高雄空汙更清楚，讓人震撼，這讓市府將來施政心中有一把尺，知道哪邊才是重點中的重點，「我想空汙還是最重要的」。