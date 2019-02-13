韓國瑜證實 3月訪陸經濟大城

高市長韓國瑜昨天證實，在二月底訪星馬後，預計三月訪大陸南方城市。 圖／高市府提供 分享 facebook 喊出「經濟一百分、政治零分」的高雄市長韓國瑜，昨天證實在二月星馬行程後，三月下旬將訪問大陸多個南方經濟性較強的城市。他強調，訪陸最重要是「東西賣出去，人進來」，如果有其他縣市首長願一起前往，他樂意共同進行兩岸交流。

除韓國瑜要赴陸為高雄拚經濟，金門縣府已預計三、四月組團前往北京、上海等地，主要鎖定金門高粱酒在大陸市場的擴展與金門相關民生議題。南投縣長林明溱、宜蘭縣長林姿妙也計畫四月登陸招商行銷觀光。

新北市長侯友宜年後也有出訪計畫，希望搭配商業交流與農特產行銷。新聞局表示，目前還在接洽可能出訪的國家和城市，其中不排除和大陸交流。

韓國瑜將於二月廿四日至廿八日出訪馬來西亞、新加坡，行銷高雄農漁產品，昨再證實，結束星馬行程後，三月下旬訪問大陸多個南方經濟性較強的城市，接著四月訪美，到哈佛大學演講。

至於到大陸哪些城市訪問，韓國瑜說，行程大致決定，但要等與對岸溝通後再向外報告，「不溝通擅自宣布，代表不尊重別人」。被問及是否與大陸官員會面？韓國瑜說，要尊重對方，沒經過安排討論就貿然宣布，對對方不禮貌。

韓國瑜對訪陸行程謹慎，被認為與星馬行程提早曝光有關。韓國瑜前天在媒體追問下，證實出訪星馬將與馬來西亞農業部長和吉隆坡市長見面；但馬來西亞媒體報導，該國農業部副部長沈志勤指部長並未安排相關行程。

對見面行程可能生變，韓國瑜昨表示，很多事情曝光後計畫就會生變，他也不曉得為什麼隱密的會談內容會曝光，洩漏外訪消息對高雄不是一件好事，畢竟台灣對外處境困難。

林明溱昨天說，去年底選完馬上將南投茶葉等農產品銷往大陸杭州，中寮柳丁原本滯銷，自多了大陸銷售管道，價格回升。他表示，已邀集鄉鎮農會和觀光業討論，四月將帶隊到大陸，重點在行銷南投觀光，希望陸客多到南投旅遊，刺激觀光發展。

林姿妙也要在四月赴陸，參加上海旅遊推介會，她說，屆時會邀請觀光、旅宿及伴手禮品等業界同行，透過與官方、媒體及業界的兩岸交流，吸引陸客到宜蘭旅遊，拚出人潮與錢潮。