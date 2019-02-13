親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

韓國瑜證實 3月訪陸經濟大城

2019-02-13 00:37聯合報 記者蔡孟妤江良誠戴永華蔡家蓁施鴻基／連線報

高市長韓國瑜昨天證實，在二月底訪星馬後，預計三月訪大陸南方城市。 圖／高市府提供
高市長韓國瑜昨天證實，在二月底訪星馬後，預計三月訪大陸南方城市。 圖／高市府提供
分享
喊出「經濟一百分、政治零分」的高雄市長韓國瑜，昨天證實在二月星馬行程後，三月下旬將訪問大陸多個南方經濟性較強的城市。他強調，訪陸最重要是「東西賣出去，人進來」，如果有其他縣市首長願一起前往，他樂意共同進行兩岸交流。

除韓國瑜要赴陸為高雄拚經濟，金門縣府已預計三、四月組團前往北京、上海等地，主要鎖定金門高粱酒在大陸市場的擴展與金門相關民生議題。南投縣長林明溱、宜蘭縣長林姿妙也計畫四月登陸招商行銷觀光。

新北市長侯友宜年後也有出訪計畫，希望搭配商業交流與農特產行銷。新聞局表示，目前還在接洽可能出訪的國家和城市，其中不排除和大陸交流。

韓國瑜將於二月廿四日至廿八日出訪馬來西亞、新加坡，行銷高雄農漁產品，昨再證實，結束星馬行程後，三月下旬訪問大陸多個南方經濟性較強的城市，接著四月訪美，到哈佛大學演講。

至於到大陸哪些城市訪問，韓國瑜說，行程大致決定，但要等與對岸溝通後再向外報告，「不溝通擅自宣布，代表不尊重別人」。被問及是否與大陸官員會面？韓國瑜說，要尊重對方，沒經過安排討論就貿然宣布，對對方不禮貌。

韓國瑜對訪陸行程謹慎，被認為與星馬行程提早曝光有關。韓國瑜前天在媒體追問下，證實出訪星馬將與馬來西亞農業部長和吉隆坡市長見面；但馬來西亞媒體報導，該國農業部副部長沈志勤指部長並未安排相關行程。

對見面行程可能生變，韓國瑜昨表示，很多事情曝光後計畫就會生變，他也不曉得為什麼隱密的會談內容會曝光，洩漏外訪消息對高雄不是一件好事，畢竟台灣對外處境困難。

林明溱昨天說，去年底選完馬上將南投茶葉等農產品銷往大陸杭州，中寮柳丁原本滯銷，自多了大陸銷售管道，價格回升。他表示，已邀集鄉鎮農會和觀光業討論，四月將帶隊到大陸，重點在行銷南投觀光，希望陸客多到南投旅遊，刺激觀光發展。

林姿妙也要在四月赴陸，參加上海旅遊推介會，她說，屆時會邀請觀光、旅宿及伴手禮品等業界同行，透過與官方、媒體及業界的兩岸交流，吸引陸客到宜蘭旅遊，拚出人潮與錢潮。

韓國瑜經濟林明溱林姿妙侯友宜
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

影／韓國瑜要蓋愛情橋 林明溱：南投早就蓋好了

2019-02-13 17:45

李登輝讚柯媽媽 柯文哲：「廢話！當然教得很好」

2019-02-13 17:37

談4年從政心得 柯文哲笑稱：重學怎麼辨別謊話

2019-02-13 16:59

政見跳票？中市府：籌財源 老人健保補助一定恢復

2019-02-13 15:45

韓國瑜搭機鳥瞰愛河 愛情摩天輪鎖定6地

2019-02-13 14:11

韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢

2019-02-13 11:59

「燕柯會」周六花博見 黃偉哲來台中雙手歡迎

2019-02-13 11:34

影／貨賣出去了！高雄市農漁產首航福建泉州

2019-02-13 00:03
看更多

熱門文章

天龍國的驕傲？柯P四字酸高雄 藍綠都站韓國瑜這邊

2019-02-13 09:00

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

從新郎不是我到咿咿啊啊 當年換柱風暴 到底誰是負心漢？

2019-02-13 08:00

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳

2019-02-13 13:13

內閣人事 李仲威接海委會、陳國恩接海巡署、吳密察掌故宮

2019-02-13 08:30

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

韓國瑜空中鳥瞰愛河 愛情摩天輪已找到6地點

2019-02-13 11:09

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅

2019-02-13 13:08

九份計次停車竟獲退費 葉毓蘭：沒坑殺令我回味無窮

2019-02-13 09:54

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢

2019-02-13 11:59

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

政黨滿意度民調…國民黨41％ 大幅高於民進黨及時力

2019-02-13 11:35

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

喜樂島推台獨公投 AIT明確表態：不支持

2019-02-13 12:53

海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」

2019-02-13 12:05

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去

2019-02-13 14:58

王金平重提換柱引混戰 馬英九：大家應該向前看

2019-02-13 10:18

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題

2019-02-13 14:10

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

故宮新院長吳密察 早早主張翠玉白菜等器物遷南院

2019-02-13 11:14

故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題

2019-02-13 13:05

韓國瑜批蔡 總統府：趕快專心市政落實政見

2019-02-13 14:56

總統大選贏不了柯文哲？ 王鴻薇建議「徵召」韓國瑜

2019-02-13 13:33

談4年從政心得 柯文哲笑稱：重學怎麼辨別謊話

2019-02-13 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top