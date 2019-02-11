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華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

打造新北桃園合作平台 鄭文燦：主要是解決問題

2019-02-11 15:26中央社 桃園11日電

桃園市與新北市的雙首長論壇12日將在桃園展開，桃園市長鄭文燦（前）11日受訪表示...
桃園市與新北市的雙首長論壇12日將在桃園展開，桃園市長鄭文燦（前）11日受訪表示，首次會議主題選定為捷運連結，另外也會討論大漢溪和淡水河自行車道的整合，共同解決問題，發展城市願景。中央社
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桃園市與新北市的雙首長論壇明天將在桃園展開，桃園市長鄭文燦今天表示，首次的會議主題選定為捷運連結，另外也會討論大漢溪和淡水河自行車道的整合，共同解決問題發展城市願景。

鄭文燦上午主持市府108年新春團拜表示，城市發展需有遠見、魄力及執行力，新的一年希望市府每項工作計畫都能如期如質完成，同時也宣布，明天上午將在市政府舉行新北桃園首場雙首長論壇。

他受訪說，桃園市與新北市地理位置相鄰，與新北市長侯友宜希望能有更多合作，更敲定每季要進行一次雙城論壇，經過數次會商後，決定建立「北桃合作平台」，首場雙首長論壇明天登場，將討論捷運三鶯線延伸八德段計畫、大漢溪水岸休閒圈與自行車道銜接計畫等合作項目。

鄭文燦表示，新北市與桃園市之間，除了首長間的好情誼，更重要的是，雙方的生活圈能夠結合得更緊密，因為新北和桃園在地理位置很接近，所以「北桃合作平台」的建立，最主要是解決問題、發展共同的城市願景。至於原有的「桃竹竹苗區域治理平台」也會繼續運作，讓桃園與其他縣市從點連成線再擴大至面的合作。

另外，對於中華航空公司與機師工會下午5時將重返談判桌進行協商，鄭文燦說，協商就是要用同理心，能夠幫對方設想，華航負有相當的社會責任，旅客權益也非常重要，希望雙方能各退一步、達成協議，讓罷工事件可以盡快落幕。

鄭文燦

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