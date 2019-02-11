韓國瑜成政治紅星 幕後大Boss其實是韓冰？

2019-02-11 15:02 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜一戰成名，除了從賣菜郎變身藍營大將，即使在選贏高雄市長之後也維持話題不斷，是民眾關注熱議的政治人物，他是否會成為2020藍營的總統大選候選人，也成為持續的發燒話題。最近有網友提出韓國瑜今日能有這番局面，全靠一位女Boss在後面打點，指出她才是真正的大魔王。

韓冰為韓國瑜贏來不少版面。圖為高雄燈會金銀河日前舉行開幕活動，韓冰特地盛裝出席。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

網友在PTT發文，整理關於韓國瑜的資訊，「韓總出來選高雄市長的原因，是因為韓冰點頭；韓總的網路戰大獲全勝，操盤人是韓冰；韓總的選戰小組，是韓冰找同學組成的；神力女超人，韓冰找來的。」點破韓冰在去年年底選戰中的地位，並列出她以漂亮手腕達成的任務－－「化解館長跟韓總的、收服老罵韓總黑道菜蟲流氓的王世堅變韓粉」，並將高雄副市長能請到李四川任命歸功於「是韓冰牽的線」。他認為目前民進黨將韓國瑜視為最大的對手的方向可能有些偏差，「會不會真正的大魔王根本就是韓冰？」。

韓冰在廟宇頒贈紅包給民眾，受民眾歡迎的程度不輸韓國瑜。圖／報系資料照 分享 facebook

最近韓冰代韓國瑜發紅包、送馬卡龍給王世堅的新聞都可看出韓冰的人氣居高不下，這篇發文也引發網友們的共鳴討論，直說「這女孩這年紀EQ真的高」，除了高顏值讓人注目加上「心思縝密、行動力強、待人誠懇親切」，她的表現已經超越了長相「肯定是個人才」。還搞笑比喻韓冰「不就是戴假髮的韓國瑜」，是韓國瑜的「分靈體」。

面對目前總統候選人問題也有人提議「只好爸爸選總統，女兒接市長了...」。不過也有網友表示這篇發文是在「亂吹捧」，認為「選戰剛開始是她，但是現在應該是有其他人在操盤」，不能將一切全歸功於韓冰。