高雄金銀河燈會好擠 夜市延後熄燈

2019-02-11 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



高雄金銀河燈會前晚開幕，由於人潮太多，到晚上十一點多還有很多人，市府觀光局統計，燈會首日參觀人次約卅四萬，較去年廿六萬人次成長百分之卅三，由於人潮實在太多，金銀財寶夜市昨晚起延後卅分鐘熄燈。

高雄愛河燈會擠進爆滿人潮，一邊欣賞花燈，一旁還有夜市小吃攤位飄香。 記者林伯驊／攝影 分享 facebook

高雄愛河「金銀河」燈會前晚開幕，燈區北面河東路的「金銀財寶夜市」提前開市，九合一選舉期間暴紅的香腸瀑布、杏仁哥、Q版韓國瑜蛋糕也都來擺攤，每個攤位前都大排長龍，有業者預估一周就可有一個月的營業額。

住在高雄三民區孫先生一家五口，昨晚去看燈會、逛夜市，看到幾乎塞到沒有縫隙的人潮大吃一驚，一家人好不容易品嘗完美食小吃，卻發現擠不出去，笑說「真的是人進得去、出不來，攤販發大財」。

首日夜市到晚上十點多後，愛河兩岸出現不同情境，在東岸的金銀財寶夜市，受限十點熄燈規定，攤商一面收攤一面抱怨說人潮還這麼多，就被迫收攤，有攤商看到人潮多，乾脆打手機光繼續營業；西岸靠近電影館部分，有藝術市集和小吃攤，由於分屬市府不同的管理單位，反而燈光通明，攤商生意嚇嚇叫。

市府觀光局長潘恒旭昨邀攤商代表、管理單位協調，決定延長營業時間到晚上十點卅分，並授權給現場管理人員，如人潮還是很多，仍可依現況延到晚上十一點。

今年燈會以「金銀河」為概念閃耀登場，四大主題燈區「童心童趣」、「懷舊風味」、「魅力星光」、「戀戀風情」呈現港都驚豔魅力；結合今年生肖「豬」，打造百豬燈區頗富創意，每隻豬胸前都有一個姓，不少人穿梭在百豬燈區找百家姓。