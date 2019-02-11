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不懼韓流「虹吸」 北市觀光仍有基本盤

2019-02-11 01:00聯合報 記者邱瓊玉張世杰魏莨伊修瑞瑩／連線報導

士林夜市吸引很多觀光客。 圖／聯合報系資料照片
士林夜市吸引很多觀光客。 圖／聯合報系資料照片
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韓流」加上九天年假，帶動高雄春節期間各景點大批人潮，「虹吸效應」是否吸走北市觀光人氣？台北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，觀光客來台不可能不到台北，不管怎麼樣，北市觀光有一定的基本盤。

墾丁 春節擠進卅萬旅客

今年春節台南、屏東的觀光人潮也成長，特別是墾丁湧入卅萬的旅客，外界也關注是否受益韓流的「擴散效應」？台南市及屏東縣府都認為，應該與假期較長，提高了民眾出遊意願，韓流擴散影響並不大。

林定國分析，高雄市長韓國瑜帶動話題性，九合一選後迄今高雄聲量大，不過台北市有得天獨厚優勢，觀光客到台灣不可能不到台北，以寧夏夜市為例，今年春節人潮比去年多了一成以上。

春節九天連假，墾丁南灣湧入大批戲水人潮。 圖／聯合報系資料照片
春節九天連假，墾丁南灣湧入大批戲水人潮。 圖／聯合報系資料照片
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北市 中南部鄉親上來玩

士林夜市的嘗鮮客也較去年增加約二成，士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，春節初期天冷飄雨，人潮少許多，之後天氣放晴，民眾願意出門人潮回籠。觀光客、本地遊客都很多，從路邊停車數量就看得出來。

台南 月津港燈會很叫好

台南市春節假期遊客量較去年約成長一成，副市長王時思表示，推動國際觀光，長期以來都是南高屏澎一起行銷，希望遊客到南部可多玩幾個縣市，未來會持續與高雄一起行銷。他並認為，高雄要持續發展觀光「光靠韓流是沒用的」，還是要把該做的事做好，就像是台南與高雄春節都辦燈會，台南月津港燈會廣受好評，高雄就有雜音。

台南鹽水月津港燈節帶動下，人潮擠爆橋南老街及美食區。 圖／聯合報系資料照片
台南鹽水月津港燈節帶動下，人潮擠爆橋南老街及美食區。 圖／聯合報系資料照片
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韓流夜市北市月津港墾丁

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