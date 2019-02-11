高捷、輕軌、渡輪人擠人 韓流吸客春節大爆發

高雄各文化景點春節湧入大量遊客，駁二藝術特區人氣最夯，初一到初六吸引超過七十萬參觀人次。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

韓流吸引力禁得起考驗、會持續下去嗎？高雄市長韓國瑜「人進來，貨出去，高雄發大財」施政口號，今年春節大爆發。搭渡輪到旗津賞夕陽吃海鮮的遊客，半夜還在排隊，最高峰一天逾五萬人次；高雄捷運單日運量也逾卅七萬人次、輕軌四萬多人次，都創歷史新高。人潮湧進高雄，錢潮也跟著到。

「沒看過旗津這麼多人」

「我從來沒看過旗津在過年期間有這麼多人！」家在旗津的莊先生說，今年受到「韓流」影響，許多人都到高雄玩，春節搭渡輪的人天天大排長龍，通常旗津到鼓山的渡輪晚上十點過後就沒人，但過年這幾天到半夜還有遊客排隊，船公司特別加開班次疏運。

今年九天春節連假，高雄人潮爆增，高雄各區景點都湧入大批遊客。旗津店家說業績大增，比去年增加三到五成；大眾運輸也破紀錄，渡輪大年初三逾五萬人次搭乘，同一日捷運單日運量也逾卅七萬人次，輕軌也創四萬多人次。

高雄輪船公司表示，二月四日除夕到九日，往返鼓山哨船頭和旗津的渡輪搭乘人數一路攀升，除夕當天有一萬六千多人次，初一有三萬四千多人次，初二有四萬多人次，初三有五萬多人次，「往年最多三、四萬」，過去從沒有單日逾五萬人次紀錄。

船公司表示，大量遊客湧入旗津，店家個個忙得開心，估計業績至少增加三成以上。「生意不錯啦！」許多旗津攤商被問到春節生意，臉上多掛著笑容。

高捷每節車廂都擠滿人

高雄捷運載運人次通常也是春節假期最多，但往年都沒今年多。捷運公司統計，二月七日大年初三這天有卅七萬四千多人次搭乘，是歷年春節期間單日最多量，每節車廂都擠滿人；同一天的輕軌也有四萬人次搭乘，雙雙破日運量紀錄。

六合夜市今年春節也是人潮滿滿，許多在地民眾去六合夜市吃小吃，看到夜市走道擠滿人潮，直說「很多年沒有看到這種情景了」，謝小姐笑說，不光是陸客，還有不少外國人來逛夜市，「看來高雄真的要發大財了」 。

駁二特區吸客逾七十萬

高雄市各文化景點也都是人潮，其中駁二藝術特區人氣最夯，春節假期吸引超過七十萬遊客湧入參觀。去年十月啟用的衛武營藝文中心，是高雄新興戶外休憩景點，更已躍升為到訪高雄必看的國家級知名藝文地標，吸引不少遊客朝聖，初三開館後，三天湧入約十萬人次遊客。