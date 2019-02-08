被勸好好享受「龜息大法」 韓國瑜親回留言暖翻粉絲

2019-02-08 09:58 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜和家人到印尼峇里島度年假，初三晚間返國。圖／彭月秀提供 分享 facebook

高雄市長韓國瑜春節期間選擇和家人到峇里島度假，慘遭綠營人士酸言批評。但他似乎未受影響，在臉書貼出了「初三睏到飽」，還說正在享受「龜息大法」，讓網友笑翻，直說拜託市長好好休息。沒想到網友留言竟還獲得韓國瑜親自回應，讓粉絲又驚又喜。

韓國瑜配合過年習俗，初三（2/7）一早便在臉書貼出「初三睏到飽」的Q版韓國瑜圖片，寫下：「初三『龜息大法』睏到飽，睡到自然醒，休息後未來一年更加豐收。」還在狀態加註10個字「正在享受我的龜息大法」。而網友也紛紛在底下留言「拜託市長好好休息」、「累了大半年，市長要多龜息養生幾天啊」、「好好休息，未來靠你了」、「休息是為了更長遠的路，市長加油」。

高雄市長韓國瑜昨天貼圖，初三「龜息大法」睏到飽。圖擷自 韓國瑜臉書 分享 facebook

另外有網友表示韓國瑜是全台第一個人民要求他睡飽吃飽的政治人物，因為人民看到「韓市長全心全意為高雄」，心裡很不捨，真心希望韓國瑜能好好休息。沒想到韓國瑜親自暖回：「謝謝你們對我這麼好」。看到韓國瑜親自回覆留言，粉絲們驚呼：「韓市長出現了！」還有網友說「市長平時360天是市民的，5天留給家人和自己」，認為高雄市民根本賺翻了，此番留言也引來韓國瑜親自回覆「感謝您」。

高雄市長韓國瑜親自回應臉書，讓粉絲又驚又喜。圖擷自 韓國瑜臉書 分享 facebook

而韓國瑜也在初三晚間返台，他受訪時表示這次用自己的假和錢，去峇里島休息了幾天，睡到自然醒，感覺體力比較恢復。對於部分人的酸言酸語，他認為「的確很無聊」。