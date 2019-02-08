親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節交通一把抓
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

機師工會：華航汙名高收入愛喝酒鬧事 非事實

被勸好好享受「龜息大法」 韓國瑜親回留言暖翻粉絲

2019-02-08 09:58聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜和家人到印尼峇里島度年假，初三晚間返國。圖／彭月秀提供
高雄市長韓國瑜和家人到印尼峇里島度年假，初三晚間返國。圖／彭月秀提供
分享

高雄市長韓國瑜春節期間選擇和家人到峇里島度假，慘遭綠營人士酸言批評。但他似乎未受影響，在臉書貼出了「初三睏到飽」，還說正在享受「龜息大法」，讓網友笑翻，直說拜託市長好好休息。沒想到網友留言竟還獲得韓國瑜親自回應，讓粉絲又驚又喜。

韓國瑜配合過年習俗，初三（2/7）一早便在臉書貼出「初三睏到飽」的Q版韓國瑜圖片，寫下：「初三『龜息大法』睏到飽，睡到自然醒，休息後未來一年更加豐收。」還在狀態加註10個字「正在享受我的龜息大法」。而網友也紛紛在底下留言「拜託市長好好休息」、「累了大半年，市長要多龜息養生幾天啊」、「好好休息，未來靠你了」、「休息是為了更長遠的路，市長加油」。

高雄市長韓國瑜昨天貼圖，初三「龜息大法」睏到飽。圖擷自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜昨天貼圖，初三「龜息大法」睏到飽。圖擷自韓國瑜臉書
分享

另外有網友表示韓國瑜是全台第一個人民要求他睡飽吃飽的政治人物，因為人民看到「韓市長全心全意為高雄」，心裡很不捨，真心希望韓國瑜能好好休息。沒想到韓國瑜親自暖回：「謝謝你們對我這麼好」。看到韓國瑜親自回覆留言，粉絲們驚呼：「韓市長出現了！」還有網友說「市長平時360天是市民的，5天留給家人和自己」，認為高雄市民根本賺翻了，此番留言也引來韓國瑜親自回覆「感謝您」。

高雄市長韓國瑜親自回應臉書，讓粉絲又驚又喜。圖擷自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜親自回應臉書，讓粉絲又驚又喜。圖擷自韓國瑜臉書
分享

而韓國瑜也在初三晚間返台，他受訪時表示這次用自己的假和錢，去峇里島休息了幾天，睡到自然醒，感覺體力比較恢復。對於部分人的酸言酸語，他認為「的確很無聊」

春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

韓國瑜返台：體力已燈乾油盡 酸言酸語不足取

2019-02-07 22:54

韓國瑜舉家度假返國 韓冰：真有放鬆一下心情

2019-02-07 22:28

九天跑百宮廟 桃市民讚鄭文燦「超韓趕柯」

2019-02-07 10:48

柯文哲嘴快被K 「自癒力」強

2019-02-06 00:44

北市府化妝師：說的大概都是真話

2019-02-06 00:44

柯文哲專訪談改革：不是創造新的 是讓舊的安靜退場

2019-02-06 00:14

侯友宜參拜寺廟強碰蘇揆 相約為新北打拚

2019-02-05 23:53

柯文哲 初一連跑15宮廟

2019-02-05 23:44

傳韓國瑜出國度假 王浩宇罕見稱讚：這2人該學學

2019-02-05 17:33

柯文哲聽到「王世堅」 連回五次「阿彌陀佛」

2019-02-05 11:28

韓國瑜過年不在高雄遭嗆 公視小編神回覆網友朝聖

2019-02-05 11:03

高雄蓮花燈座遭批像過中元？ 創作者：誰辦喪事會用鳳梨？

2019-02-03 17:23

刑案酒駕頻傳 黃偉哲小年夜發紅包盼順利過好年

2019-02-03 16:57

拜廟發紅包 黃偉哲：加強治安酒測

2019-02-03 12:40

小年夜拜天公 林智堅今晚赴天公壇發紅包

2019-02-03 12:07

盧秀燕90度鞠躬向1999致敬 話務員有感

2019-02-03 10:06

侯友宜透早到三重果菜批發市場拜早年

2019-02-03 09:10

感冒未癒 侯友宜透早到三重果菜批發市場拜早年

2019-02-03 06:45

盧秀燕拚經濟 天津路發紅包

2019-02-02 23:28

拜廟發紅包 縣市長春節跑透透

2019-02-02 23:13

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

影／盧秀燕發紅包 民眾擠爆天津大街討好彩頭

2019-02-02 16:26

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

春節慰勞警消 柯文哲：醫生至少不用吸PM2.5

2019-02-02 15:16

韓國瑜「韓流」持續發燒不退 港媒爆關鍵原因

2019-02-02 10:49

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

2019-02-02 10:13

鄭文燦、徐耀昌 新春拜廟送福袋

2019-02-01 23:40

縣市長春節做什麼？有首長像「小7」

2019-02-01 23:39

高市兩新任首長…海洋局長趙紹廉 行政國際處長王智立

2019-02-01 23:31

關懷弱勢 黃敏惠親贈年菜、紅包

2019-02-01 23:26

柯韓將訪美 黃偉哲：盼為台灣加分

2019-02-01 23:10

8人試跳愛河 觀光局長直說「爽」

2019-02-01 23:06

出國搶訂單 韓國瑜下旬訪星馬

2019-02-01 22:57

接高雄海洋局長 趙紹廉：離鄉背井為國服務

2019-02-01 21:11

海洋局長又出自「朱家軍」 韓國瑜：與2020無關

2019-02-01 20:36

柯文哲3月訪美 將在華府發表演說

2019-02-01 19:48

感冒改行程 侯友宜昨臉色泛紅：想多做事沒法停下休息

2019-02-01 19:15
看更多

熱門文章

韓國瑜返台：體力已燈乾油盡 酸言酸語不足取

2019-02-07 22:54

有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

2019-02-07 15:01

韓國瑜舉家度假返國 韓冰：真有放鬆一下心情

2019-02-07 22:28

影╱大甲鎮瀾宮抽出國運籤「田英飛入蜘蛛網」 廟方解讀：中籤

2019-02-07 23:38

韓國瑜春節出國 陳其邁：他很辛苦要好好休息

2019-02-07 10:31

韓國瑜怎麼度年假的？ 他今天po圖這樣說

2019-02-07 10:55

不斷更新／初三國道大塞車 南北向滿江紅多路段紫爆

2019-02-07 11:10

車潮大軍來了！ 國五宜蘭回堵9公里恐塞到半夜

2019-02-07 15:22

初三國道車流量恐創新高！南下、北上避塞車要這樣開

2019-02-06 22:14

初一、初二全年用電最少 台大醫：突顯政府無視公投

2019-02-07 19:10

北港武德宮年運鸞文 專家：兩岸關係恐更緊張

2019-02-07 15:32

影／蔡英文鹿港發福袋 兩男子被維安人員架走

2019-02-07 17:07

初三國道最塞！ 下午西部國道高乘載 這八路段最驚人

2019-02-07 12:46

全民調提名機制 吳敦義：依慣例我不能有意見

2019-02-07 12:48

支持柯文哲選總統？ 柯媽：如果大家都說那就可以

2019-02-07 15:35

吳敦義支持彰化發展風電 認為比燒煤炭、天然氣好

2019-02-07 17:55

選總統誰相公 朱立倫秀打麻將「胡牌」

2019-02-07 17:13

九天跑百宮廟 桃市民讚鄭文燦「超韓趕柯」

2019-02-07 10:48

北港朝天宮抽出6公籤 凡事持平「野心不要大」

2019-02-08 03:53

蔡英文：團隊更加接近人民 讓執政有感

2019-02-07 13:16

國道中部路段大塞車 出遊要注意路況

2019-02-07 11:01

吳敦義：國民黨總統候選人 最遲7月會決定

2019-02-07 22:54

國5壅塞紫爆！ 雪隧北上回堵8公里

2019-02-07 14:24

北返車潮今高峰 小心十大地雷路段

2019-02-07 22:46

8日北返車潮湧現 高公局估連假北向最大量

2019-02-07 20:59

朱立倫打麻將「怕相公」 馬英九發福卡「我永遠18歲」

2019-02-07 22:56

影／初三好天氣車流大 國道壅塞紫爆

2019-02-07 10:56

初三國5南下龜速壅塞！ 北返車潮將湧現

2019-02-07 13:13

跑27家宮廟 柯文哲：操之在己掌握好剩下交給老天爺

2019-02-07 19:33

蔡英文享庶民海鮮料理 驚豔推薦「情人的眼淚」

2019-02-07 16:47

西螺福興宮昨晚抽國運籤 中上籤盼眾人以和為貴

2019-02-08 03:54

被勸好好享受「龜息大法」 韓國瑜親回留言暖翻粉絲

2019-02-08 09:58

薪資不增反減…一例一休外勞受惠 看護工仍血汗

2019-02-07 12:00

影／新港奉天宮抽出國運中上籤：不要壓抑固執

2019-02-08 09:43

旗山走春邁粉熱情相隨 陳其邁：會更努力

2019-02-07 14:56

柯文哲選總統？ 柯媽：看全民意思

2019-02-07 22:55

馬英九新年希望：兩岸關係和平繁榮 民眾賺大錢

2019-02-07 16:02

金山萬里車潮湧現 野柳風景區祭車輛總量管制

2019-02-07 11:07

立委提案修法…懷孕外配 全面納健保

2019-02-07 22:41

中國施壓 薛瑞福重申台灣關係法對台軍售

2019-02-08 09:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top