傳韓國瑜出國度假 王浩宇罕見稱讚：這2人該學學

2019-02-05 17:33 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜與女兒韓冰（右）等家人，傳出國前往東南亞旅遊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜趁著春節年假長休6天，帶老婆小孩出國去。網傳是一家人到東南亞峇里島度假，大年初五韓國瑜才會回到市長工作崗位上，並參加愛河燈會開幕秀。消息一出，引發網友罵聲連連，對此，綠黨召集人、桃園市議會第2屆議員王浩宇說話了，指出台灣時下政治人物，總是把自己弄得像工作狂，每天安排滿檔行程、到處跑攤，卻幾乎沒有自己的時間。對台灣來說不是一種健康的政治現象，甚至罕見幫韓國瑜護航：「我很好奇，這到底有什麼好罵的？」

王浩宇以美國政治人物為例，指出從1935年起，美國總統就有固定到大衛營（Camp David）度假的傳統。柯林頓當上第42任總統以後，每年夏天更是會放上7至10天的長假，帶家人出國走走。在柯林頓之後上任的總統如小布希、歐巴馬和川普，也是如此，帶家人出國度假儼然已成為一種傳統。

「疲勞駕駛的司機很恐怖，那疲勞施政的首長呢？」王浩宇表示，台灣的政治人物總把自己搞得像工作狂，卻沒有時間留給自己。因此他建議台灣的市長和局處首長們，每年都應該要有至少一週的強迫假期，放下工作好好休息。王浩宇以桃園市長鄭文燦為例，今年農曆年假第一天就行程滿檔，到處發送市府印製的「珠圓玉潤」春聯和「諸事大吉」紅包袋給市民拜年。鄭文燦從凌晨1點參香、7點發福袋，根本沒時間好好陪伴家人與年幼孩子，甚至連睡覺的時間也沒有，讓王浩宇不禁問道「從政一定要這樣犧牲家庭生活嗎？ 」

最後， 王浩宇還點名鄭文燦和柯文哲，應該要好好向韓國瑜學習，每年固定找時間出國度假，藉此機會好好沈澱自己、吸收國外知識，再回到市長工作崗位繼續打拼，這樣對市政才會更有幫助。