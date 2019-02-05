親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
春節交通一把抓
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向紫爆壅塞

首見！抽完整桶60支籤擲沒筊 南鯤鯓宣布：今年沒國運籤

韓國瑜過年不在高雄遭嗆 公視小編神回覆網友朝聖

2019-02-05 11:03聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在高雄市政府四維行政中心發小紅包。聯合報系資料照
高雄市長韓國瑜日前在高雄市政府四維行政中心發小紅包。聯合報系資料照
分享

公視台語台臉書粉絲團日前舉辦抽獎活動惹爭議，引來「政治不中立」的質疑，又「公審」中獎名單中髒話留言的粉絲，嗆辣回應網友留言，頻頻展現超強戰力，3日又在回應網友質疑高雄市長韓國瑜過年不在國內，反倒跑到峇里島度假，雙關語的神回覆，讓人直呼「小編撿到槍」。

3日公視台語台粉絲團小編在臉書上分享兩則快訊，其中一則是「韓國瑜全家過年將和許淑華去峇里島度假四天」。對此，有網友留言質疑，「笑死，結果不留在高雄消費」，小編回覆「他這半年消費得不夠多嗎？（SHOPPING）」；另名網友問「不是說要找人到高雄玩嗎？結果自己跑去峇里島？」小編則回「拼經濟啊，搞不好等等有東西要賣過去」。

公視台語台小編看似緩頰卻語帶雙關的神回覆，讓網友們猛按讚狂推「朝聖」，大讚「小編真過年砲火一樣猛烈」、「小編撿到槍」，有網友要小編「小心被不明人士突襲SEND TREE PAY（搧巴掌）」，還建議「先寫個不自殺聲明」。

上月底，公視台語台在臉書粉專推出民進黨立委鄭運鵬的桌曆抽獎活動，遭質疑「政台不中立」，有網友將發文轉PO，並用髒話訐譙公視，沒想到該名網友卻成為3位中獎人之一，讓其他網友笑翻大讚「公視果然公正」。

圖擷自公視台語台臉書粉絲專頁
圖擷自公視台語台臉書粉絲專頁
分享

圖擷自公視台語台臉書粉絲專頁
圖擷自公視台語台臉書粉絲專頁
分享

韓國瑜春節
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

柯文哲聽到「王世堅」 連回五次「阿彌陀佛」

2019-02-05 11:28

高雄蓮花燈座遭批像過中元？ 創作者：誰辦喪事會用鳳梨？

2019-02-03 17:23

刑案酒駕頻傳 黃偉哲小年夜發紅包盼順利過好年

2019-02-03 16:57

拜廟發紅包 黃偉哲：加強治安酒測

2019-02-03 12:40

小年夜拜天公 林智堅今晚赴天公壇發紅包

2019-02-03 12:07

盧秀燕90度鞠躬向1999致敬 話務員有感

2019-02-03 10:06

侯友宜透早到三重果菜批發市場拜早年

2019-02-03 09:10

感冒未癒 侯友宜透早到三重果菜批發市場拜早年

2019-02-03 06:45

盧秀燕拚經濟 天津路發紅包

2019-02-02 23:28

拜廟發紅包 縣市長春節跑透透

2019-02-02 23:13

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

影／盧秀燕發紅包 民眾擠爆天津大街討好彩頭

2019-02-02 16:26

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

春節慰勞警消 柯文哲：醫生至少不用吸PM2.5

2019-02-02 15:16

韓國瑜「韓流」持續發燒不退 港媒爆關鍵原因

2019-02-02 10:49

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

2019-02-02 10:13

鄭文燦、徐耀昌 新春拜廟送福袋

2019-02-01 23:40

縣市長春節做什麼？有首長像「小7」

2019-02-01 23:39

高市兩新任首長…海洋局長趙紹廉 行政國際處長王智立

2019-02-01 23:31

關懷弱勢 黃敏惠親贈年菜、紅包

2019-02-01 23:26

柯韓將訪美 黃偉哲：盼為台灣加分

2019-02-01 23:10

8人試跳愛河 觀光局長直說「爽」

2019-02-01 23:06

出國搶訂單 韓國瑜下旬訪星馬

2019-02-01 22:57

接高雄海洋局長 趙紹廉：離鄉背井為國服務

2019-02-01 21:11

海洋局長又出自「朱家軍」 韓國瑜：與2020無關

2019-02-01 20:36

柯文哲3月訪美 將在華府發表演說

2019-02-01 19:48

感冒改行程 侯友宜昨臉色泛紅：想多做事沒法停下休息

2019-02-01 19:15

韓國瑜證實：「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

2019-02-01 15:53

韓國瑜再出手 公布市政團隊兩名新首長

2019-02-01 15:52

持花博卡無法免費入園 中市府：拿有照片身分證件即可

2019-02-01 13:31

柯文哲一日雙城和PO文有較勁味？韓國瑜：大家看好高雄

2019-02-01 12:36

頻出訪不務正業？柯P：應請邰智源拍「一日幕僚」第2集

2019-02-01 11:13

一日雙塔被酸從靈骨塔到塔城街 柯文哲：阿彌陀佛

2019-02-01 11:05

中央怪地方限制發電 侯友宜：反映民意

2019-02-01 10:51

蝦米？好感度與柯P吊車尾…粉絲哭哭 韓國瑜神回1句話

2019-02-01 10:00

柯酸馬不是第一次 不熟的兩人因他結怨

2019-02-01 08:00

蔡總統最害怕的男人？ 韓國瑜：經濟衝不起來才最可怕

2019-02-01 00:25
看更多

熱門文章

逆天長腿神力女超人許淑華除夕拜年 化身超萌粉紅豬

2019-02-04 15:41

韓國瑜逆游當選高雄市長 網友讚嘆：國運籤神預言

2019-02-05 09:42

蔡總統拜年 前總統李登輝出院後首曝光

2019-02-04 17:32

國運籤抽中「吉籤」 保安宮：只要努力上天就會保佑

2019-02-05 00:49

鄭惠中註冊中國帳號發文 用「牠」形容鄭麗君

2019-02-04 16:02

韓國瑜過年不在高雄遭嗆 公視小編神回覆網友朝聖

2019-02-05 11:03

首次！抽完整桶60支籤擲沒筊 南鯤鯓宣布：今年沒國運籤

2019-02-05 12:05

年味變淡？ 韓國瑜：心愛的人常相見就是好年味

2019-02-04 19:32

法鼓山「除夕撞鐘」 雙英同框互動冷

2019-02-05 00:09

影╱法鼓山除夕撞鐘 馬英九被馬迷包圍簇擁討握手

2019-02-05 01:45

苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

2019-02-04 18:35

柯P上眼球電視台 卻吐槽盧秀燕「浪費國家錢」

2019-02-04 23:25

評國民黨四大天王 王世堅：王金平以外的講話都酸溜溜

2019-02-04 15:57

眼球中央電視台推除夕節目 蔡英文留言10個字

2019-02-04 22:27

王世堅酸柯文哲：心裡只有選總統 該學韓國瑜的氣度

2019-02-04 15:48

不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向紫爆壅塞

2019-02-05 12:42

共軍除夕發布繞台畫面 國防部反擊：守護國人不缺席

2019-02-04 18:45

鄭惠中用「牠」形容鄭麗君 恐涉公然侮辱罪

2019-02-04 19:36

影╱法鼓山除夕撞鐘 蔡英文期許執政團隊「行願」

2019-02-05 00:58

初一交通／景區車潮來了 國道避塞車抓時機

2019-02-04 22:36

來領總統新年福袋！ 蔡英文今起至初四行程看這

2019-02-05 07:59

法鼓山「除夕撞鐘」政治味濃厚 馬、吳默契祝兩岸和平

2019-02-05 00:49

法鼓山除夕撞鐘 總統：為台灣進步發展努力

2019-02-05 02:42

國道全線各路段大致順暢 國1彰化段連環撞一度回堵

2019-02-04 12:50

初一走春預估現車潮 高公局建議南下走國3

2019-02-04 22:17

柯文哲聽到「王世堅」 連回五次「阿彌陀佛」

2019-02-05 11:28

蘇貞昌、侯友宜走春「強碰」 互道恭喜

2019-02-05 10:52

博士班加薪成流浪博士？ 科技部除夕發新聞稿這麼說

2019-02-04 16:55

擴大網路聲量 各國網紅助陣

2019-02-05 02:19

非洲豬瘟防疫短片 蘇貞昌抱小熊維尼向中國喊話

2019-02-05 10:47

桃機除夕疏運順暢 估下一段高峰期8日至11日

2019-02-04 14:51

高雄走春 景點交管渡輪禁燃油機車

2019-02-04 17:38

賀新年！蔡英文訪李登輝

2019-02-04 22:34

朱立倫：我努力目標是給大家過好日子 下一代更有希望

2019-02-05 11:52

立委追劇 愛看法庭政治戲

2019-02-05 09:08

新春拜廟 蘇貞昌：紅包厚度是算誠意的厚度

2019-02-05 12:03

參選總統四大天王全寺廟參拜 這張告示牌洩天機

2019-02-05 12:33

春節拍影片大秀肌肉 國軍：守護國人永不缺席

2019-02-04 15:54

各國駐台機構賀年 英美拍影片日德臉書新年風

2019-02-04 17:38

大年初一 蘇花改南下路段壅塞

2019-02-05 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top