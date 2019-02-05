韓國瑜過年不在高雄遭嗆 公視小編神回覆網友朝聖

2019-02-05 11:03 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜日前在高雄市政府四維行政中心發小紅包。聯合報系資料照 分享 facebook

公視台語台臉書粉絲團日前舉辦抽獎活動惹爭議，引來「政治不中立」的質疑，又「公審」中獎名單中髒話留言的粉絲，嗆辣回應網友留言，頻頻展現超強戰力，3日又在回應網友質疑高雄市長韓國瑜過年不在國內，反倒跑到峇里島度假，雙關語的神回覆，讓人直呼「小編撿到槍」。

3日公視台語台粉絲團小編在臉書上分享兩則快訊，其中一則是「韓國瑜全家過年將和許淑華去峇里島度假四天」。對此，有網友留言質疑，「笑死，結果不留在高雄消費」，小編回覆「他這半年消費得不夠多嗎？（SHOPPING）」；另名網友問「不是說要找人到高雄玩嗎？結果自己跑去峇里島？」小編則回「拼經濟啊，搞不好等等有東西要賣過去」。

公視台語台小編看似緩頰卻語帶雙關的神回覆，讓網友們猛按讚狂推「朝聖」，大讚「小編真過年砲火一樣猛烈」、「小編撿到槍」，有網友要小編「小心被不明人士突襲SEND TREE PAY（搧巴掌）」，還建議「先寫個不自殺聲明」。

上月底，公視台語台在臉書粉專推出民進黨立委鄭運鵬的桌曆抽獎活動，遭質疑「政台不中立」，有網友將發文轉PO，並用髒話訐譙公視，沒想到該名網友卻成為3位中獎人之一，讓其他網友笑翻大讚「公視果然公正」。

圖擷自 公視台語台臉書粉絲專頁 分享 facebook