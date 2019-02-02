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拜廟發紅包 縣市長春節跑透透

2019-02-02 23:13聯合報 都會社會中心記者／連線報導

台南市長黃偉哲太太劉育菁（左二）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱...
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左二）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢家庭活動，與區長魏文貴（右四）及新營區行善團致贈團圓年菜。 記者吳淑玲／攝影
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年關已屆，地方父母官祈福、關懷弱勢和發紅包行程滿檔。高雄市長韓國瑜過年前的紅包已經發完，今天未安排公開活動。台南市長黃偉哲跑攤分身乏術，由太太劉育菁幫忙出席關懷弱勢活動。

韓國瑜昨天到大社區青雲宮發完小紅包，結束過年前最後一個發紅包行程，接下來預計給自己一些時間休息，韓國瑜說，好久沒休假，不過體能還好，過完年會繼續發放小紅包。

台南大廟多，黃偉哲今起到2月8日初四將到14間宮廟發紅包，6日初二下午在西港慶安宮，蔡英文總統也會到場。最近因行程滿檔，太太劉育菁擔任分身幫忙跑攤，昨天代表出席新營區公所行善團關懷弱勢活動，不少人搶著合照。

嘉義市長黃敏惠2月5日初一將到嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、文化局前廣場，2月9日初五下午到文財殿，2月13日初九天公生到玉皇宮祈福發紅包，初五場還與前總統馬英九同台。

嘉義縣長翁章梁2月4日除夕上午將到高鐵嘉義站的2樓發紅包歡迎返鄉嘉義遊子，晚上11點後到新港奉天宮、朴子配天宮、春川宮，參加開廟門搶頭香活動，發紅包給現場的信眾。

雲林縣長張麗善從除夕到初三，要在縣內56間宮廟發開運福袋，其中除夕晚上西螺福興宮、初三上午麥寮拱範宮、下午北港朝天宮、晚間北港武德宮，預計人潮最多。

屏東縣長潘孟安每年都到熱帶農業博覽會發紅包，初四將發2千個熱博限定版紅包，去年是Hello kitty造型，今年是金豬造型。

紅包韓國瑜黃偉哲黃敏惠翁章梁
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