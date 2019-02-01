接高雄海洋局長 趙紹廉：離鄉背井為國服務

2019-02-01 21:11 中央社 新北1日電



高雄市政府新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉接任，他今晚受訪說，擔任公職32年還要離鄉背井，很高興有機會可以繼續為國家、社會、高雄市民做事，新職將全力以赴。

高雄市政府今天發布小內閣新任首長人事任命案，新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉接任，2月12日生效。

趙紹廉現職是新北市政府有給職顧問、新北市捷運公司董事；由於他在前新北市長朱立倫任內，擔任市府交通局長、捷運工程局長，更是朱立倫在桃園縣長任內的交通處長，與即將爭取總統選舉黨內提名的朱立倫關係密切，這項人事案受外界矚目。

趙紹廉今晚接受中央社記者訪問時表示，這次受到前新北市副市長、現任高雄市副市長李四川的引薦，前往高雄任職海洋局長，雖答應的很倉促，但很高興在將退休之際，還能繼續為國家服務，將全力以赴為高雄市民打拚。

曾任交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人的趙紹廉，身材魁梧但親和力夠，身段柔軟、態度堅定。在新北市府任職期間，對議員與媒體輿論，無論是交通業務、捷運工程的進度與專業，都願意站在第一線充分溝通與說明，成為推動施政的利器。

趙紹廉為交大運研所碩士、台大土木工程研究所交通組博士班肄業。新北市長侯友宜上任後，由新北市府捷運局長轉任市府有給職顧問，對於新職，住在桃園市的他今晚說，從民國76年開始任公職至今32年，今年58歲，「雖離鄉背井，但很樂意可以為高雄做些事情。」

他說，曾擔任港務公司的董事，對航運、海洋事務也算熟悉，但高雄市府海洋局還包括遊艇產業、海洋生態保育、海洋汙染防治，以及高雄市長韓國瑜推動的大高雄海洋施政願景，他將利用春節期間加強做功課，以求上任後全力以赴，立馬上手。