親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
百里侯上任滿月
立委補選觀察站
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

獨／女星工作中倒下送急診 原因竟是她節省過頭

當喜劇之王變成炒冷飯之王：周星馳還值得期待嗎？

接高雄海洋局長 趙紹廉：離鄉背井為國服務

2019-02-01 21:11中央社 新北1日電

高雄市政府新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉接任，他今晚受訪說，擔任公職32年還要離鄉背井，很高興有機會可以繼續為國家、社會、高雄市民做事，新職將全力以赴。

高雄市政府今天發布小內閣新任首長人事任命案，新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉接任，2月12日生效。

趙紹廉現職是新北市政府有給職顧問、新北市捷運公司董事；由於他在前新北市長朱立倫任內，擔任市府交通局長、捷運工程局長，更是朱立倫在桃園縣長任內的交通處長，與即將爭取總統選舉黨內提名的朱立倫關係密切，這項人事案受外界矚目。

趙紹廉今晚接受中央社記者訪問時表示，這次受到前新北市副市長、現任高雄市副市長李四川的引薦，前往高雄任職海洋局長，雖答應的很倉促，但很高興在將退休之際，還能繼續為國家服務，將全力以赴為高雄市民打拚。

曾任交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人的趙紹廉，身材魁梧但親和力夠，身段柔軟、態度堅定。在新北市府任職期間，對議員與媒體輿論，無論是交通業務、捷運工程的進度與專業，都願意站在第一線充分溝通與說明，成為推動施政的利器。

趙紹廉為交大運研所碩士、台大土木工程研究所交通組博士班肄業。新北市長侯友宜上任後，由新北市府捷運局長轉任市府有給職顧問，對於新職，住在桃園市的他今晚說，從民國76年開始任公職至今32年，今年58歲，「雖離鄉背井，但很樂意可以為高雄做些事情。」

他說，曾擔任港務公司的董事，對航運、海洋事務也算熟悉，但高雄市府海洋局還包括遊艇產業、海洋生態保育、海洋汙染防治，以及高雄市長韓國瑜推動的大高雄海洋施政願景，他將利用春節期間加強做功課，以求上任後全力以赴，立馬上手。

高雄市府新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉（圖）接任，他1日說，離鄉背井但...
高雄市府新任海洋局長將由新北市捷運公司董事趙紹廉（圖）接任，他1日說，離鄉背井但很高興有機會可以繼續為國家做事，新職將全力以赴。 中央社
分享

高雄市韓國瑜
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

海洋局長又出自「朱家軍」 韓國瑜：與2020無關

2019-02-01 20:36

柯文哲3月訪美 將在華府發表演說

2019-02-01 19:48

感冒改行程 侯友宜昨臉色泛紅：想多做事沒法停下休息

2019-02-01 19:15

韓國瑜證實：「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

2019-02-01 15:53

韓國瑜再出手 公布市政團隊兩名新首長

2019-02-01 15:52

持花博卡無法免費入園 中市府：拿有照片身分證件即可

2019-02-01 13:31

柯文哲一日雙城和PO文有較勁味？韓國瑜：大家看好高雄

2019-02-01 12:36

頻出訪不務正業？柯P：應請邰智源拍「一日幕僚」第2集

2019-02-01 11:13

一日雙塔被酸從靈骨塔到塔城街 柯文哲：阿彌陀佛

2019-02-01 11:05

中央怪地方限制發電 侯友宜：反映民意

2019-02-01 10:51

蝦米？好感度與柯P吊車尾…粉絲哭哭 韓國瑜神回1句話

2019-02-01 10:00

柯酸馬不是第一次 不熟的兩人因他結怨

2019-02-01 08:00

蔡總統最害怕的男人？ 韓國瑜：經濟衝不起來才最可怕

2019-02-01 00:25

彰縣財政處長陳燕慧：開源節流 滾動式檢討

2019-02-01 00:07

中市23區長調動 人事大地震

2019-02-01 00:02

徐耀昌走訪果園 直播行銷苗栗柑橘

2019-01-31 23:27

桃市衛生局長王文彥 力推3大幸福政策

2019-01-31 23:23

嘉縣社會局長李政毅 要開發基層「深水區」

2019-01-31 23:20

高雄水果再報喜 又13貨櫃銷陸

2019-01-31 23:10

高市推醫療觀光 韓國瑜帶「頭」育髮？

2019-01-31 23:07

影／捕獲野生張琍敏 原來韓國瑜選前之夜神祕嘉賓是她

2019-01-31 21:42

台中花博權利金爭議 盧秀燕：沒交接詳細 願概括承受

2019-01-31 20:56

台中花博爆遭AIPH取消授權？ 市府急電滅火稱達成共識

2019-01-31 19:16

賽馬超越香港？ 高雄3瓶頸不利發展

2019-01-31 18:40

韓國瑜談賽馬 港馬會：收益太誇大

2019-01-31 18:28

被日媒封為小英最怕的男人 韓國瑜大笑後這樣說

2019-01-31 17:30

美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

2019-01-31 16:50

候選人只會送面紙？超實用選舉贈品網大讚：想投他！

2018-11-09 20:00
看更多

熱門文章

沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

2019-02-01 12:28

蝦米？好感度與柯P吊車尾…粉絲哭哭 韓國瑜神回1句話

2019-02-01 10:00

破綠營「銅牆鐵壁」 謝龍介：農漁民拿20％投我賭幸福

2019-02-01 16:08

孫大千籲快推總統參選人 「選情樂觀到躺著選都贏？」

2019-02-01 09:56

柯酸馬不是第一次 不熟的兩人因他結怨

2019-02-01 08:00

政院：尊重公投結果 非核家園總目標不改變

2019-01-31 22:24

蔡總統最害怕的男人？ 韓國瑜：經濟衝不起來才最可怕

2019-02-01 00:25

【即時短評】尊重公投 但恕難照辦？

2019-01-31 22:41

春節假期高乘載管制 2人座超跑也上不了

2019-02-01 13:08

【重磅快評】呼叫喜樂島 總統已宣布：公投只是遊戲

2019-02-01 11:48

韓流不可擋？余天：三重在地人氣才最旺

2019-02-01 11:11

小英維安傳醜聞 警衛室少將不假離營還喝酒遭懲

2019-02-01 15:58

影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

2019-02-01 18:34

新能源政策不甩公投 台大醫：尊重民意只是蔡政府話術

2019-02-01 09:11

台鐵「紅背心」之亂 林佳龍槓張政源

2019-02-01 00:24

【重磅快評】律師當國師 沈榮津精準示範七傷拳

2019-02-01 13:16

「全都因為人情」 他斷言：韓國瑜不會選2020總統

2019-02-01 13:43

韓國瑜被拱選總統 陳其邁回應了

2019-02-01 18:38

獵雷艦採購案違失 前海軍司令陳永康等4人遭彈劾

2019-02-01 15:05

韓國瑜證實：「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

2019-02-01 15:53

盧秀燕：韓國瑜如有意願 可列入總統初選民調

2019-02-01 11:31

影／捕獲野生張琍敏 原來韓國瑜選前之夜神祕嘉賓是她

2019-01-31 21:42

公視抽獎小編遭嗆國罵 王金平親回：我覺得抽獎結果很公道

2019-02-01 11:05

毛嘉慶：韓國瑜若參選總統當然不能辭市長

2019-02-01 14:54

邱議瑩出現強勁對手 張顯耀過年後宣布參選高市立委

2019-02-01 18:29

韓國瑜是蔡英文最怕的男人？蔡英文這樣表態

2019-02-01 16:35

韓國瑜再出手 公布市政團隊兩名新首長

2019-02-01 15:52

韓國瑜選總統？游淑慧：決定權不在他

2019-02-01 09:54

高雄水果再報喜 又13貨櫃銷陸

2019-01-31 23:10

新聞眼／台鐵「紅背心」臉書開戰 派系惡鬥蔓延部會

2019-02-01 00:24

新聞眼／怕公投影響大選 把公投閹割？

2019-02-01 00:22

獵雷艦案風波 陳永康：如能幫海軍承擔被彈劾也值得

2019-02-01 18:05

中市23區長調動 人事大地震

2019-02-01 00:02

直球對決！李明賢力挺韓國瑜直攻2020

2019-02-01 16:14

花博爆權利金爭議 盧秀燕：概括承受

2019-01-31 23:44

獨派再催蔡政府修公投法

2019-02-01 00:39

中選會決議 明年總統、立委同日選

2019-02-01 00:15

神力女超人許淑華金門輔選 吃美食、發福袋超親民

2019-02-01 18:16

國民黨總統初選 盧秀燕也挺全民調

2019-02-01 00:31

春節連假不想塞在國道 上路前先做好這幾件事

2019-02-01 08:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top