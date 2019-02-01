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持花博卡無法免費入園 中市府：拿有照片身分證件即可

2019-02-01 13:31聯合晚報 記者洪敬浤蔡維斌╱連線報導

台中市長盧秀燕面對花博付款爭議，她說這是一個有合約有編預算的費用，所以一毛錢都少...
台中市長盧秀燕面對花博付款爭議，她說這是一個有合約有編預算的費用，所以一毛錢都少不了。 記者黃仲裕／攝影
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台中市盧秀燕上任後，元旦起台中市民憑身分證件就可免費看花博。但有台中市民拿先前申請的記名花博悠遊卡想入園遭擋，批評換市長花博卡就變廢卡。台中市府強調，市民免費入園要憑有照片的身分證件，如身分證、駕照或健保卡等，就可入園，花博卡沒有照片、無法辨識身分，因此無法入園。

盧秀燕上任後，實施台中市民免費、全國12歲以下兒童看花博免費政策，前市長林佳龍任內發行的一次免費入園、第二次半價優惠花博卡，隨新制度實施作廢。

花博園區近日傳出有民眾拿記名花博卡想入園，結果遭入口處人員阻擋，批評記名卡為何不能當成身分識別入園。

台中市交通局長葉昭甫說，台中花博卡是市府編預算採購的，總共有300萬張，目前已發出150萬張左右。持花博卡雖無法免費入園，但仍可享有公有停車場刷卡半價等優惠，市民仍可以到各區公所申請。

葉昭甫說，這批花博卡的採購預算包含在花博票務3.82億元的採購案中，等於是市府花錢買的；前市府規畫在花博落幕後，可轉型為市民卡，但目前並非所有市民都領取，未來要如何轉型仍在研究中。

市府表示，市民免費制度上路後，台中市民憑有照片的身分證件就可免費入園，因此花博卡的一次免費、二次半價的優惠就取消。

至於台中花博爆出第一期權利金未付款爭議後，AIPH發函限期在2月2日繳清，否則將終止台中花博的授權。台中市長盧秀燕今早說，她還是沒有收到相關信函，這筆錢應該是12月4日要付款，她12月25日才上任，但她概括承受，今天會把300多萬元匯出。

盧秀燕說，台中花博與AIPH有簽合約，相關經費也編了預算，一毛錢都少不了，今天就會匯第一筆款項。

交通部長、台中市前市長林佳龍上午到雲林主持快捷客運通車典禮，被詢及台中花博卡及欠費相關問題，表示會協助台中市政府儘快解決，不要讓世界級的花博，因契約執行問題受影響。

林佳龍說，花博是世界級的花博，新政策採取不收費，和契約有所更動，才會引起AIPH關心，要儘快解決，如有需要他會協助共同解決，讓最美好的花博呈現給大家。

至於花博卡，林佳龍說，花博卡等同是市民卡，功能就如同悠遊卡和一卡通一樣，未來的服務功能會愈來愈多、愈來愈好，是可永續使用的。

花博台中市盧秀燕
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