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賽馬超越香港？ 高雄3瓶頸不利發展

2019-01-31 18:40台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

香港馬會每年賽季中9月初至翌年7月中，且幾乎是一周雙賽，已難再大量增加比賽日，令...
香港馬會每年賽季中9月初至翌年7月中，且幾乎是一周雙賽，已難再大量增加比賽日，令投注額增長出現「樽頸」。（photo by香港賽馬會）
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韓國瑜的如意算盤，高雄發展賽馬能產生的就業與收益可追上有逾百年舉辦賽馬經驗的香港，甚至還能大大超前，究竟背後根據為何，韓國瑜在媒體聯訪時未有詳細透露。但按香港的情況，其實賽馬活動的發展，已出現了一定的「瓶頸」，而高雄市跟香港比較，最少有人口、收入、天氣三大方面難以有明顯優勢。

參與者多來自陸客

第一，是人口。香港目前人口共有約740萬人，而高雄人口卻只277.3萬（2018年數字），人口的多寡足以左右參與博彩人數的多少，從而更直接影響投注額量，雖然台灣總體人口較香港多，但香港同時有不少來自中國的旅客參與投注，故此高雄未見有任何優勢可言。

第二，是人均收入。人均收入的高低，亦左右人口參與賭博（投注）的能力，而根據國際貨幣基金（IMF）數據，以購買力平價（PPP）為基礎計算出的人均國內生產毛額（GDP），台灣是52304美元，世界排名第19，至於香港則是6.5萬美元，世界排名第10。

須有大量競賽馬匹

第三，是天氣及賽馬日數。現時香港賽馬會制定的賽季，由每年9月初至翌年7月中，隨後由於天氣極為炎熱，並不適合賽馬活動，故被稱為「抖暑」（歇暑），讓馬匹及人員可以休養生息，而香港馬會在馬季中，共安排了近90個賽馬日，當中除周末外，更在每周三舉行夜馬賽事，而可以編排賽事的日程幾乎已到達上限。

至於高雄的天氣情況，7月及8月的月平均氣溫跟香港幾乎相同，既然如此，肯定是難以較香港有更多的賽馬日數，除非增加至一周三賽或四賽，但也需要有更大量的競賽馬匹才能成事。

事實上，高雄之所以未能發展賽馬活動，跟法律限制大有關係，高雄市法制局長曾坦言，賽馬將牴觸《刑法》及《動物保護法》，而香港則沒有設立動保法例，因此賽馬活動可以繼續存在。

社會上有禁賽提議

不過，隨著民眾的意識提高，近年香港民間已有愈來愈強烈聲音，要求港府設立《動物保護法》，而根據《香港動物報》統計，2014年至2016年間，香港便至少有28匹馬遭人道處死或暴斃，民間亦因此曾發起聯署，希望促進社會關注改善馬匹權益，包括減少賽馬日，最後甚至應完全取締賽馬活動。

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香港韓國瑜

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