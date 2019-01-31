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韓國瑜談賽馬 港馬會：收益太誇大

2019-01-31 18:28台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

前香港馬會成員董事林雋軒等人30日拜會高雄市長韓國瑜，韓市長隨後即推估高雄發展賽...
前香港馬會成員董事林雋軒等人30日拜會高雄市長韓國瑜，韓市長隨後即推估高雄發展賽馬產業的利好數字，但估算值得商榷。（photo by高雄市政府）
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高雄市長韓國瑜早前拋出高雄發展賽馬產業的構想，市府其後發出行程表，指韓國瑜將跟香港賽馬會代表見面，換來香港賽馬會高調澄清，原來見面的人是前香港賽馬會成員。韓在會面後稱，高雄發展賽馬可帶動周邊8大產業，並可產生2700億到3000億元左右的營收，但他卻似乎無視香港法制相對落後，才令賽馬活動能繼續，而他所估算的收益更有嚴重誇大之嫌。

韓：增就業人口9.6萬

前香港馬會成員董事林雋軒及香港建商唐總經理等人，30日下午在前立委鄭逢時的陪同下，與高雄市長韓國瑜會面，雙方並就賽馬交流意見，據市府引述透露，林雋軒分享了香港馬會135年發展經驗，而韓國瑜就感謝香港馬會就當地賽馬產業對高雄提出建議，包括需要的土地、帶動多少產業、市場規模、就業人口及法令限制，更最重要的是如何突破法律規範。

而韓國瑜在會後接受媒體聯訪時更表示，香港賽馬在法律有特別篇章，是規範在特許事業裡面，他故此認為高雄如要借鏡，要從法律上來尋求突破；至於就業與收益部分，韓國瑜稱香港馬會直接就業人口有2.8萬人，另香港馬會上繳港府及用於社會福利一年約1千億台幣，因此推估未來高雄如推動賽馬成功，直接就業人口大概可達9.6萬人左右，並產生2700億至3000億左右稅收。

社會將付出巨大成本

問題是，如此的如意算盤恐怕極度難打響，且韓市長似乎無視了賽馬或賭博活動背後巨大的社會成本。翻查香港賽馬會2017至2018年度的年報，整年度的總投注額達2355億港元（約9222億元台幣），香港馬會因此向港府繳納了226億港元（約885億元台幣）的稅款。

然而，香港賽馬會的收益，其實並不單是來自賽馬賭博活動，其實際收入主要來自三大領域，包括賽馬、足球博彩及彩票，根據年報資料顯示，香港馬會在17至18年度的賽馬投注額為1243億港元（約4868億元台幣），約佔總額52.78%；而來自足球博彩的收益，則達1031億港元（約4038億元台幣），即約佔總投注額43.78%；另約81億港元（317億元台灣）是來自彩票。

收入非全來自賽馬

換言之，韓國瑜所稱，香港馬會上繳港府的稅金本身，其實背後的收入有近一半根本並非來自賽馬活動，如以此推估高雄發展賽馬時的情況，似乎已不符現實。更何況，港台兩地民眾對足球的興趣也存在甚大差異，台灣亦恐難如香港透過發展足球博彩增加收入。

最後，根據香港馬會年報透露，有關年度創造的就業機會，即包括全職及兼職職位，亦只有21418個，與韓國瑜所聲稱的2.8萬直接就業人口，也有多達三成的「差距」。

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香港韓國瑜足球

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