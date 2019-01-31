美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

2019-01-31 16:50 聯合新聞網 綜合報導



韓國瑜四、五月將赴美演講，李正皓分析美方是希望韓國瑜回答三個問題。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜受邀四、五月到美國哈佛大學演講，外界解讀與2020選總統有關。但國民黨草協聯盟發起人李正皓昨（30）日在臉書發文，表示與參選總統無關，並點出美國邀請韓國瑜到哈佛演講的原因，是希望他回答三個問題。

李正皓昨天在臉書發文，指出許多人都在揣測韓國瑜赴哈佛演講背後所代表的意義，他表示，真正的理由是美方認為韓國瑜也將如同過去的馬英九、蔡英文一樣，擁有著牽動兩岸區域和平的影響力。

李正皓認為，站在美國這樣超級大國的角度，相較於俄羅斯、中東、北韓等議題，台灣一個直轄市市長的選舉根本是芝麻小事中的芝麻小事，即便韓國瑜的興起宛如政治奇蹟，美國也絕不會有興趣到特別邀請韓國瑜赴哈佛演講，否則柯文哲早在2014年就該受邀。

李正皓也指出，演講題目雖定為「2018地方選舉對民主政治的影響」，但這絕對是幌子。他分析，韓國瑜赴美真正的重頭戲是與美方智庫、國會，甚至是白宮官員的會面。

李正皓表示，回顧過去馬英九、蔡英文、金溥聰到哈佛演講時，不論演講題目為何，總脫離不了兩岸關係。「因為唯一會影響美國利益的因素只有亞太區域的不穩定，而這也是美方唯一在乎的議題」。

而李正皓認為，自始至終美方對2018大選的判斷都是「藍、綠席次不變」，也因此2018大選結果跌破美方眼鏡，選後更傳出AIT與美方被民進黨誤導，嚴重誤判大選結果的狀況。

最後，李正皓指出三點「為什麼扛著中華民國、九二共識大旗的韓國瑜會在台獨意識最強烈的高雄獲勝？」、「中華民國與九二共識又重新被台灣多數人接受？」、「面對中國大陸與美方，韓國瑜未來會向何者靠攏？」。他表示，這三個問題的答案都在於韓國瑜身上，而這才是美方邀請韓國瑜赴哈佛演講的真正原因。