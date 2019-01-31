韓國瑜談賽馬 香港馬會聲明未派員會面

2019-01-31 03:02 中央社 高雄30日電



高雄市長韓國瑜今天表示，和來自香港馬會已退休的林雋軒董事等人會面並聽取簡報，不過在媒體披露相關訊息後，香港馬會稍後聲明「未派出任何代表與任何高雄官員會面」。

韓國瑜上任後多次表達有意引進賽馬產業，市府在29日的市長行程預告30日下午4時韓國瑜有「香港馬會來訪」的行程。

韓國瑜於接見前立委鄭逢時引介相關人士時介紹有來自香港馬會長達30年剛退休的授薪董事林雋軒等人。韓國瑜與賓客會談約半個小時，他事後受訪說聽取相關簡報也談到賽馬規模及賽馬沿革等。

韓國瑜還說，高雄發展賽馬產業推估直接就業人口約9萬8000人，而香港馬會上繳政府稅收每年約新台幣千億元，以此規模推估高雄倘若成功發展賽馬產業，預計可增加約3000億元稅收。

不僅媒體報導香港馬會人員和韓國瑜會面，市府新聞局的新聞稿也書寫「香港馬會…」等文字內容，不過文稿才在line群組貼出約2分鐘後就收回並修改為「前香港馬會成員…」。

新聞陸續被披露後，香港馬會在晚上近7時發布聲明「馬會知悉台灣媒體引述高雄政府官員指馬會派遣代表團於今天與高雄政府會面就賽馬及相關娛樂活動進行交流。馬會嚴正澄清，該報導不真確，馬會並沒有派出任何代表與高雄任何官員會面」。

市府新聞局長王淺秋表示，韓國瑜是與前香港賽馬會董事等人會面及交流，賓客也未自稱可代表馬會；至於市府先前的活動預告載明「香港馬會來訪」，她說是行程表述不夠完整造成的誤解。