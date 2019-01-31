訪美布局2020？ 韓國瑜：想太多了

2019-01-31 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 林怡秀 ／高雄、 台北連線報導



高雄市長韓國瑜受邀將到美國哈佛大學演講，外界解讀和選總統有關，韓昨天說「想太多，沒有這回事。」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜受邀四、五月到美國哈佛大學演講，外界解讀與二○二○選總統有關。韓昨天說「想太多，沒有這回事」，就是單純對學生演講去年地方選舉傳遞什麼訊息；至於有無安排與美方官員碰面，韓說「截至目前都沒安排」。

前總統馬英九日前接受wintv「四端紅人會」主持人李四端專訪說，從柯家軍陳思宇低票落選、柯市長力挺的新竹縣長候選人徐欣瑩落敗，證明白色崛起不一定是主流，「無黨無派並非會是永久現象」，而韓國瑜並不是非典型政治人物，他表示韓國瑜很有魅力，更直言，「若二○○八年有這樣的對手，半夜會睡不著覺。」媒體昨請韓回應，韓反問「他會害怕嗎？不會吧」，笑稱廿年前台灣政治人物流行美男子，現在流行像他這樣禿頭的。

台灣政壇大咖近期規畫赴美者眾，二月有新北市前市長朱立倫、三月有台北市長柯文哲和國民黨主席吳敦義，民進黨也預計四月安排總統提名人「訪美」。

韓國瑜證實四、五月間訪美，外界解讀也和選總統有關，韓國瑜說，「這想太多了，想太多，沒有這回事。」強調單純受哈佛教授邀約去對學生演講，「就是如此，非常的單純，千萬不要聯想太多。」

韓國瑜說，上任不久五名哈佛大學教授來訪，想了解去年台灣地方選舉對台灣政治現象、政治結構有何影響，並邀他去哈佛大學「費正清中國研究中心」對學生演講。他告訴對方，想跟學生講選後台灣人民想要什麼？這場選舉傳遞什麼訊息？獲對方認同。因六月後學生可能放暑假，決定四、五月間成行。

韓國瑜說，若有機會也想到波士頓、紐約、洛杉磯等地與僑胞會面分享經驗，並報告高雄現況，歡迎大家來高雄投資觀光。

外界關切韓國瑜赴美是否跟美方官員碰面，韓表示，「沒有，現在都沒有」。哈佛「費正清中國研究中心」專門研究對華政策，所以去跟這些學生演講，「沒有別的，統統都沒有，截至目前都沒安排。」

韓國瑜是台灣市長層級，首位受邀赴哈佛演講的人。媒體昨問韓怎麼看待？韓回說「真的喔？」表示會好好跟哈佛學生報告，台灣去年地方選舉結束後，民心真的思變，渴望過好日子。政治教條、意識形態或框框，都可以拋到九霄雲外。