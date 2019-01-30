高雄賽馬產業鏈 吸引香港關注

2019-01-30 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



香港賽馬會資深會員唐乃勤（前左）等人，昨與高市長韓國瑜（前右）會面，提供賽馬經驗。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高市長韓國瑜拋出「賽馬產業鏈」為高雄拚經濟的構想，引起香港賽馬成員的興趣，昨與韓國瑜會面，盼助高雄推動賽馬並尋求發展機會。韓國瑜說，高雄若成功推動賽馬，估可創造9.6萬個就業機會，產生約3千億元稅收。

馬會資深會員盼助推動

香港馬會資深會員唐乃勤說，因看到韓國瑜提出高雄欲辦賽馬場構想，透過友人牽線來訪，他在香港賽馬30多年，也有養馬，「怎麼發展我們比較熟，來提供專業意見」。

唐乃勤說，香港賽馬場辦得很好，晚上一場、白天一場，每天都吸引數萬人參加，高雄氣候和香港相仿，很適合發展賽馬產業鏈，有種草、糧食等，對產業鏈非常有幫助，更能刺激觀光旅遊。

唐說，高雄若推動，與香港不會有競爭關係，反而可以互惠，可與澳洲、日本等地互相投注賽馬，一起把餅做大。他指賭博只占產業鏈一小部分，主要是能帶動台灣幾萬人就業，尤其是能促進娛樂、旅遊等產業發展。

韓國瑜說，香港賽馬會有135年歷史，是成功典範，值得高雄取經。香港法律用特別篇章把賽馬規範在特許事業裡，可供高雄借鏡思考未來如何突破法律。

杜拜有未涉及博弈的娛樂賽馬，售票吸引民眾看賽馬盛會，一樣造成轟動，若涉及博弈，可研究運彩是否加入賽馬項目，會與議會共同討論。

韓：若成功可帶來3千億稅收

韓說，香港賽馬會直接就業人口2.8萬人，推估高雄就業可達約9.6萬人，高雄若成功推動賽馬，可產生2700億到3000億元稅收，並帶動周邊餐飲、農作物等產業。

高市法制局表示，涉及博弈有兩種方案可解決法律問題，一是立專法，為高雄市量身打造，稅收也能給市府；另一種是在既有運彩加入賽馬，並鬆綁動保法，讓賽馬也能發行運彩。