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賽馬拚經濟 高市議員質疑衝擊治安

2019-01-30 20:52中央社 高雄30日電

香港馬會成員董事林雋軒今天拜會高雄市長韓國瑜，提出推動賽馬產業包括需要土地、法令限制等提出建議。不過，民進黨議員對法令及用博奕拚經濟充滿疑慮，也擔心衝擊治安。

民進黨高雄市議員高閔琳受訪表示，要引進賽馬有觸及刑法賭博、動保法的問題；再者，港、澳都已有成功的賽馬產業，她懷疑是否還會有人到高雄來看賽馬。對於高市府要用博奕拚經濟，也抱持很大的疑慮，另外土地取得、衝擊治安等問題都要克服。

對於動保相關法規令規定，高雄市動物保護處長葉坤松先前也表示，依動保法第10條規定，對動物不得以直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技行為，違者處新台幣5萬元以上、25萬以下罰鍰，得公布其姓名照片及違法事實。

高市府今天新聞稿指出，前香港馬會成員董事林雋軒等人今天拜會韓國瑜，針對香港馬會歷史沿革及經驗，提出高雄辦理賽馬產業優勢及面臨議題。韓國瑜表示，高雄成功發展的話將帶動週邊8大產業鍵，例如婚紗、餐飲、農牧、娛樂等，不僅提升城市觀光及活力，更注入經濟發展元素，創造超過30萬就業人口。

香港賽馬產業發展迄今135年，就高雄要發展賽馬產業而言是非常好的典範，韓國瑜感謝香港馬會就當地賽馬產業，對高雄提出包括需要的土地、帶動多少產業、市場規模、就業人口及法令限制等建議，重要的是如何突破法律規範。

新聞稿提及韓國瑜對於香港賽馬博彩規例用專法特別規範在特許事業的看法。包括未來國內法律要如何突破，仍需研議；另外，就業人口上，香港馬會直接就業人口有2萬8000人，高雄發展賽馬產業推估直接就業人口約9萬8000人，而香港馬會上繳政府稅收每年逾千億台幣，以如此規模推估高雄倘成功發展賽馬產業，預計增加2700百億至3000億稅收。

韓國瑜香港經濟

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