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香港馬會人員來拜會韓國瑜？ 馬會：沒派代表見高雄官員

2019-01-30 20:18香港01 記者張嘉敏／報導

前香港賽馬會董事林雋軒（左至右）、香港賽馬會資深會員唐乃勤、台北城市科技大學董事...
前香港賽馬會董事林雋軒（左至右）、香港賽馬會資深會員唐乃勤、台北城市科技大學董事長鄭逢時等人，昨與高市長韓國瑜（右二）會面，並提供賽馬經驗。 圖／高市府提供
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台灣高雄市長韓國瑜今日（30日）下午稱與香港賽馬會人員會面，當地傳媒報道指雙方就賽馬交流意見，以推動高雄當局引入賽馬。

不過，香港賽馬會晚上發表嚴正聲明，指報道不真確，並且澄清馬會沒有派出任何代表與任何高雄官員會面。

創造超過30萬就業人口

高雄市政府發出的新聞稿指，前香港馬會成員董事林雋軒等人今日拜會韓國瑜，並指針對香港馬會歷史沿革及經驗，提出高雄辦理賽馬產業優勢及面臨議題。而新聞稿引述韓國瑜表示，高雄成功發展的話，將帶動週邊8大產業鍵，例如婚紗、餐飲、農牧、娛樂等，不僅提升城市觀光及活力，更注入經濟發展元素，創造超過30萬就業人口。

韓國瑜早前曾提出引入賽馬，並稱賽馬效益高，有助推動高雄的觀光，並增加政府收益。根據當地傳媒報道，韓國瑜與觀光局長潘恆旭，與香港賽馬會代表會面。雙方在會面中交流賽馬經驗，其後韓國瑜引述稱，若高雄引入賽馬活動亦可推動就業，及可增加稅收。

不過，香港賽馬會晚上發表嚴正聲明，指知悉有台灣媒體引述高雄政府官員，稱馬會派遣代表團與高雄政府會面，就賽馬及相關娛樂活動進行交流。馬會指該報道並不真確，馬會並沒派出任何代表與任何高雄官員會面。

多年前香港馬會曾為台灣的運動彩券提供技術支援，並且有業務機構發展，惟因及後出現虧損，不久便退出台灣市場。

文章授權轉載自《香港01》

韓國瑜

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