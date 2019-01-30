「韓流」要當心了！ 潘恒旭親曝韓國瑜弱點

2019-01-30 16:24 聯合新聞網 綜合報導



潘恒旭透露「超級韓流」市長韓國瑜也有致命弱點。本報資料照片 分享 facebook

去年九合一大選，全台掀起「韓流」熱潮，韓國瑜成功翻轉高雄由綠地變藍天，選後人氣依然爆棚。韓流點子王，現任高雄市觀光局局長潘恒旭表示，韓國瑜的獨特風格是無法複製的，但當紅網路霸主的市長確實有個大罩門「太容易答應人家了」。

韓國瑜在九合一大選，從黯淡、沒聲量的前北農總經理，以非典型國民黨政治人物東山再起，最後韓以89萬2545票大贏陳其邁的74萬2239票，相差15萬餘票。有了「韓流」保障就如同拿到絕對吸票機，連外縣市的政治人物都搶著邀韓國瑜站台。

隨著各式各樣的網紅出現，許多政治人物也想模仿當政治網紅，提升自身的曝光度，拉近與民眾之間的距離。

據《中評社》報導，現任高雄市觀光局局長潘恒旭表示，如果你把韓國瑜定位成「網紅」，倒不如把他定位成「台灣紅」。韓國瑜本人與團隊是非常用心去吸收很多「接地氣的資訊，才能創造出跟著台灣24小時脈動呼吸的工作團隊，獲得民眾的青睞。至於，網路對他們而言，不過是吸收新知的部分環節。因此，潘奉勸「大家與其學習韓國瑜，倒不如自創招式，因為韓國瑜是大家一輩子都學不來的」。

對於如何成為政治網紅，潘恒旭進一步分析，首先「要有自己的風格跟特色」，才能脫穎而出。相較於以往政治候選人，韓國瑜是一位「最不像政治人物」的人，並擁有最瘋狂、黏緊緊的粉絲群。就他的觀察發現，市長的個性很真實、誠懇，容易讓民眾感受到熱情與真誠。另外，在過去沈潛10多年，韓國瑜擁有能忍受寂寞的堅毅及為人著想的體貼，剛柔兼併的性格。

最後，潘恒旭才緩緩道出韓國瑜的弱點是「太容易答應人家了」。即使是在自己的競選期間，只要有人來敲行程拜託，韓都會義不容辭地幫忙，如同蠟燭般燃燒，造成身體極大的負擔。