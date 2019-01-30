六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



台北市長柯文哲。 本報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook 新任六都首長去年（2018年）就職後，至今已滿一個月的時間，網路上有關政治的討論熱度，隨著大選落幕，也逐漸從頂峰快速下降。不過對於每位當選人來說，上任後才是受到選民嚴格審視的開始。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路大數據調查，針對六都首長每人的網路聲量，以及網路好感度排名，究竟上任屆滿一個月的成績表現，網友都是怎麼看的呢？

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（觀測區間：2018/12/31至2019/01/29） 分享 facebook

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度來看，近一個月來，六都首長中柯文哲的正面聲量僅16.07%，負面聲量39.95%，在所有人當中墊底；其次為選前選後話題不間斷的高雄市長韓國瑜，正面網路聲量佔比22.55%，為六都首長中的第五名；桃園市長鄭文燦22.87%名列第四名。好評佔比最高的則是新北市長侯友宜，以31.40%居冠；台南市長黃偉哲25.68%居於第二名，台中市長盧秀燕則以25.08%緊追在後。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（觀測區間：2018/12/31至2019/01/29） 分享 facebook

如果用正負面情緒比值P/N值（正面聲量筆數除以負面聲量筆數）的數值變化趨勢，可以發現柯文哲近一個月都在0.5上下打轉，負面聲量一直是正面聲量的2倍；韓國瑜表現略好，隨著事件起伏波動但不超過1；盧秀燕、鄭文燦、黃偉哲分別有各自的高峰，侯友宜則呈現相對穩定增長的趨勢。

「韓」流熱度不減！選前政見難實現惹負評

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（觀測區間：2018/12/31至2019/01/29） 分享 facebook

看到網路聲量的部分，高雄市長韓國瑜這一個月來熱度不減，除了因白冰冰而起的高雄代言人話題持續延燒，九二共識等爭議之外，首次進議會備詢當天也備受各界關注，近一個月以高達75萬1207筆的網路聲量，不只在六都首長中居冠，韓國瑜一人聲量就超過其它五都總和。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（觀測區間：2018/12/31至2019/01/29） 分享 facebook

其中，高雄市長韓國瑜聲量的最高峰，出現在議會備詢1月17日當天，當天質詢的線上直播還一度因為觀看人數太多而當機。不過綠委質詢時問到，選前12條政見能夠兌現的有幾條，韓國瑜坦言僅有2條沒有問題，引來網友批評是選前亂開支票。另外像是F1賽車場不到10天跳票，雖然改口可望引進澳洲V8賽車，相關討論還是帶來許多負面網路聲量。韓國瑜選前拋出的這些創意政見，選後依然是不少人攻擊的著力點。

個人光環減弱？柯文哲頻失言惹負評

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（觀測區間：2018/12/31至2019/01/29） 分享 facebook

至於台北市長柯文哲，雖然不再是網路討論度冠軍的政治人物，柯文哲的網路聲量依然以47萬0947筆遠勝過其他人。近一個月不管是批評蔡英文強硬回應中國的態度，致使網路聲量起死回生的現象是「一日行情」，還是以「強盜搶銀行」比喻美中台三方關係，遭立委段宜康質疑兩岸一家親的立場，失言風波頻傳，卻不像過去被多數網友視為個人風格，討論聲量正面大於負面，因失言帶來的負面聲量，反而有越來越多的趨勢，就連近日臉書粉絲團也出現按讚人數持續負成長的「退讚」潮，成為六都首長中好感度墊底的市長。

盼地方與中央共同合作 侯友宜穩中求進好感居冠

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（觀測區間：2018/12/31至2019/01/29） 分享 facebook

新北市長侯友宜從選前就一面倒的被看好，選後因為沒有傳出什麼太大的爭議，保持穩中求進的步調。針對日前新北市托嬰中心虐兒事件引發公憤，侯友宜第一時間透過臉書表示將重罰托育業者，絕不姑息暴力，即時給予回應讓負面事件快速落幕，遏止負面口碑擴散。

此外，侯友宜希望將金山打造成衝浪基地的政見，也與行政院長蘇貞昌過去的想法相似，獲得行政院「我們都會幫忙」的霸氣回應，兩人更是對手變戰友，一同前往金山現場勘查。新北市長侯友宜不只維持選前的網路好口碑，選後積極尋求地方與中央的合作，因此網路好感度榮登六都首長之冠。

精彩圖文詳見

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些事

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】