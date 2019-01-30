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柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33聯合新聞網 文／網路溫度計

臺北市長柯文哲。 本報系資料照／記者余承翰攝影
臺北市長柯文哲。 本報系資料照／記者余承翰攝影
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柯文哲再也不是網路人氣王了嗎?許多媒體認為柯文哲的臉書出現退讚潮，甚至連原本的空戰能量也無法順利轉移給柯家軍，導致立委補選失利。不過透過大數據分析，柯文哲的「這個指數」，還是超越蔡英文韓國瑜

台北市第二選區立委補選落幕，代表「柯家軍」參選的陳思宇低票落選，外界質疑白色力量的光芒不在。更有媒體指出，台北市長柯文哲的臉書驚現退讚潮，光是一周內就掉了將近 5000 個讚，網路聲量直直落。不過真的是如此嗎？

image source:粉絲數/FANSDO(2018/12/30-2019/...
image source:粉絲數/FANSDO(2018/12/30-2019/01/29)
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柯文哲臉書退讚潮是真的

透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》的臉書粉絲數分析，柯文哲粉絲團的1/28跟1/27相比退讚了401人。至於總統蔡英文和高雄市長韓國瑜，粉絲團人數則持續成長。跟1月7日的數據資料相比，可以發現這三個禮拜柯文哲的臉書人數確實少了5900人，蔡英文則是增加了16936人，韓國瑜的粉絲專頁則是成長了13914人。

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image source:粉絲數/FANSDO(2018/12/30-2019/01/29) image source:粉絲數/FANSDO(2019/01/01-2019/01/07)
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與其他兩位政治人氣王相比，柯文哲的臉書粉絲數確實是衰退中。但北市副發言人柯昱安接受媒體訪問時則回應，只要柯文哲談到統獨議題或兩岸關係，粉絲專頁的按讚數就會波動，相當正常。從柯文哲講「強盜說」以來，已有5至7千人退讚；2017年世大運媒體手冊的中華台北爭議，也讓柯文哲的臉書掉了1萬個讚。柯昱安提到，去年選舉年，柯文哲臉書粉絲專頁增加了20萬至30萬個讚，甚至在11月24日選前之夜增加10萬個讚，網路聲量高低起伏，都屬正常。

柯昱安表示，臉書演算法改變後，經營上較為困難，每篇貼文績效與之前相比都有衰退情形，但柯文哲的聲量都在平均值左右，沒有特別低，也不可能期待粉絲專頁的貼文每天都有一篇爆紅，加上臉書趨於飽和，柯文哲的粉絲成長數與先前相比，沒有太顯著成長。

柯文哲失去空戰優勢了嗎？

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image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(2018/12/31-2019/01/29)
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粉絲團人數下滑、柯家軍立委補選失利，都讓外界質疑柯文哲失去空戰的優勢。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，從去年12月31日到1月29日，蔡英文因拒絕一國兩制創造相當高的網路聲量，超過103萬筆；剛上任要拚經濟、又找白冰冰代言觀光的韓國瑜，雖沒有競選時期那麼高的討論度，但也有87萬筆聲量；至於連任的柯文哲，這個月有「強盜說」、立委補選等議題，卻只有51萬筆聲量。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(2019/01/1...
image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(2019/01/14-2019/01/29)
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蔡英文只靠兩岸議題飆聲量　柯文哲依舊是網路人氣王

不過蔡英文在拒絕一國兩制、辣台妹、撿到槍等議題後，討論趨於平緩。若把聲量趨勢觀測區間縮短成1月14日到29日，就會發現此時期柯文哲有近32萬筆聲量，蔡英文則只有27萬筆，此時期柯文哲的聲量高於蔡英文。此外，即便北市立委補選柯家軍失利，柯文哲還是不斷被外界認為可能組黨、挑戰2020總統大選，依舊是新聞媒體、政論節目的寵兒。

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image source:社群活躍度/KEYPO大數據關鍵引擎(2018/12/29-2019/01/29)
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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的社群活躍度分析，可以發現這一個月以來柯文哲的社群活躍度是三人之冠，代表跟柯文哲相關的話題持續在社群中發酵，因此要說柯文哲已非網路人氣王，似乎太早下定論了。

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柯文哲蔡英文韓國瑜

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