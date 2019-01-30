與韓國瑜接連赴美 柯文哲：我剛好去而已

2019-01-30 08:46 中央社 台北30日電



台北市長柯文哲（前右2）29日出席「2019台灣年味在台北」艋舺夜市商圈走街活動，向攤商民眾問候致意，有店家遞上小吃熱情招呼。 中央社 分享 facebook

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜年後將接連訪美，時機敏感，柯文哲認為「還好」，他今天說，美國本來就是當今世上最強大國家，能快速接納新事物，「我只是剛好去而已」。

年關將近，柯文哲清晨5時前往台北魚市與第一果菜市場向攤商致意，預祝新年快樂，受到熱烈歡迎，還有人拿競選小物給他簽名，他也首度與台北農產運銷公司總經理翁震炘「同框」，2人互動正常，未見尷尬。

由於柯文哲3月中將赴美訪問，前往亞特蘭大、紐約、華盛頓與波士頓4城市，韓國瑜預計4、5月前往哈佛大學演講，時機敏感，有媒體詢問柯文哲「前後去美國面試之感」。

柯文哲認為「還好」，表示美國是當今世上最強大的國家，且接納新事物的速度快，又如台灣政治變化，一定有相當人力與物力進行研究，而他訪問美國只是「剛好去」而已。

另外，民進黨市議員王世堅認為，韓國瑜造成的「韓流」是先上車後補票，雖對市政準備不多，但有心做；柯文哲造成的「柯流」則是搭霸王車，上任後創造話題、連任後依舊無心市政，只想選總統。

至於「韓流」與「柯流」差異性為何，柯文哲直說，這是一個很嚴肅且困難的學術題目，要花長時間研究，他常開玩笑說現在已從極端氣候進入極端政治，指議題在網路上發酵時間已從50天壓縮到14天。