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官員爆性騷 韓怒「市府除弊 從嚴處分」

2019-01-30 00:24聯合報 記者王昭月蔡孟妤楊濡嘉徐如宜林伯驊／高雄報導

高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影
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高雄市某基層單位行政主管被控性騷擾，市長韓國瑜獲悉後除在市政會議宣示從嚴處分、絕不寬貸，對性騷擾「零容忍」，還說「我講百分之九十九興利、百分之一除弊，但如果認為高市府統統不管這些除弊的事，那就大錯特錯。」

韓國瑜是在昨天被問到媒體報導去年一宗幼兒園狼師事件時，主動爆出市府發生性騷擾事件。他說，大概有三位女性受害，他已要求政風處等單位調查，會從嚴處分。

韓國瑜說，市府對性騷擾絕不會原諒，「我們馬上會處分，可能立刻調職。」並強調市府團隊要清廉有效率，所謂興利百分之九十九，不代表可以容忍這些惡行劣跡，他絕不容忍，這點相信對未來高市團隊運作及兩性間平等概念都會有幫助。

韓國瑜還說，像這種在辦公室利用主管職務性騷擾，他絕對不會原諒，一定用最嚴厲方式來處理，甚至怒批「不要說當公務人員，當一位市民也沒有資格！怎麼可以性騷擾這麼多次？這絕對不能原諒。總之，這種行為，絕對不能容忍。」

據了解，這處基層單位屬府外單位，女職員認為主管常毛手毛腳未獲適當處置，隱忍到韓國瑜就任後，趁新任一級主管本月中旬巡查時當面反映。韓國瑜接獲轉報相當重視，昨天在市政會議指示對性騷擾「零容忍」。

韓國瑜性騷擾高雄市

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