韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬

2019-01-29 21:33 聯合新聞網 綜合報導



總統府祕書長陳菊（中）。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨（28日）證實不會搬進市長官邸，韓表示住那麼大的房子也是浪費，未來租個小房間夠用就好，官邸還可作為其他用途。對於韓國瑜不住市長官邸，有PTT網友表示「戲精」、「作秀仔」，但也有支持韓的網友挖出總統府秘書長陳菊仍擔任高雄市長時，2009年入住市長官邸6、7月電費高達12萬，名嘴謝寒冰也在「新聞龍捲風」上表示「公務員真的不能這樣亂花錢」。

韓國瑜昨日證實不搬進市長官邸、未來將租個小房間，韓表示大部分時間都自己一個人或是夫妻2人而已，他直言「住那麼大的房子也是浪費」，另外韓國瑜提到市長官邸未來可提供社團使用或是宴請外賓，消息一出有網友在PTT批評韓國瑜是「戲精」、「作秀仔」、「沽名釣譽的手法」。但也有挺韓網友找出舊新聞，2011年監察院調查高市府在凡那比颱風期間，主要官員都沒有在災害應變中心，而在調查過程中爆出案外案，指2009年陳菊入住市長官邸時，6、7月的電費竟高達12萬元，貼文底下網友紛紛回覆「12萬是怎麼用的」、「12萬…裡面住幾個人？」、「冷氣開整天」。

對於此事，名嘴謝寒冰在「新聞龍捲風」節目上也評論前後任高雄市長，謝表示高雄市已經負債3125億，所有事項都必須量入為出、算得仔仔細細才能幫高雄省錢，因此韓國瑜才願意租小房子而不住市長官邸。此外謝寒冰還提到陳菊就任高雄市長時，儘管在高雄有房產卻仍入住市長官邸，而對於陳菊連2個月電費高達12萬，謝直呼「怎麼會這麼誇張」。

雖然陳菊之後表示有檢討電費過高一事，並稱每月電費已降到5、6萬元，謝寒冰直呼每月6萬元電費仍過高，謝再批「反正一切是公家的，隨便他們怎麼用」。而針對陳菊回應電費降低一事，謝寒冰表示1年電費仍須至少30萬元，花費仍然過高，謝直言「我覺得做公務員，真的不能這樣隨便亂花錢。」